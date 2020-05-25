Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 мая провел совещание по вопросам устойчивого функционирования и развития транспортной отрасли, сообщила пресс-служба президента.

Из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса отечественные транспортные предприятия понесли убыток в 340 млрд сумов. До стабилизации эпидемиологической ситуации эта цифра увеличится, говорилось на совещании.

Для смягчения воздействия пандемии наиболее пострадавшим от карантина компаниям Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports предоставлена отсрочка по кредитам на 122 млн долларов и налоговые льготы более чем на 60 млрд сумов. Из Антикризисного фонда предоставлены беспроцентные ссуды в размере 50 млн долларов США в качестве оборотного капитала.

Президент поставил перед Министерством транспорта задачу разработать бизнес-модель по преодолению последствий пандемии для Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.

Даны поручения по выходу на рынок грузовых авиаперевозок по маршруту «Европа-Китай» и оптимизации текущих и инвестиционных расходов.

Рассмотрены вопросы привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации в целях усиления конкуренции и передачи Uzbekistan Airways в управление престижной зарубежной компании.

Заявлено о планах объявить тендер на модернизацию аэропортов, а также перевести деятельность международных аэропортов Андижана, Бухары, Ургенча и Карши в форму государственно-частного партнерства.

Глава государства дал указания по оптимизации непрофильных предприятий в составе компании «Узбекистон темир йуллари», наличие которых затрудняет развитие основной деятельности. Кроме того, поручено усовершенствовать механизмы тарифообразования, обновить вагонный и локомотивный парк.

На совещании также обсуждено увеличению количества отечественных перевозчиков автотранспортом и повышению их доли во внешней торговле до 60%.

Даны поручения по модернизации автобусов, обслуживающих внутренние маршруты в Каракалпакстане и областях.

Президент коснулся вопроса внутренних дорог, отметив их плохое состояние и недовольство людей их качеством. Подчеркнута необходимость реконструкции 80 тысяч км внутренних дорог, а также внедрения принципа «платит пользователь», который широко применяется во всем мире.

Было сообщено о планах объявить тендер на проект платной автодороги «Ташкент-Андижан», предусматривающий в том числе строительство альтернативного тоннеля на перевале Камчик.