2 сентября в Узбекистане было зарегистрировано 304 случая коронавируса — это самый низкий показатель с 7 июля, когда было выявлено 308 случаев. Общее число случаев на конец дня достигло 42540, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Число умерших, у которых был выявлен COVID-19, достигло 329, увеличившись за день на 5 (2 — в Ташкенте, 2 — в Ташкентской области и 1 — в Хорезмской области).

Число вылечившихся в стационарных условиях выросло на 219 и составило 39883, или 93%.

На лечении в медучреждениях остается 2328 человека, состояние 365 из них тяжелое, 176 — крайне тяжелое.