2 сентября в Узбекистане было зарегистрировано 304 случая коронавируса — это самый низкий показатель с 7 июля, когда было выявлено 308 случаев. Общее число случаев на конец дня достигло 42540, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Число умерших, у которых был выявлен COVID-19, достигло 329, увеличившись за день на 5 (2 — в Ташкенте, 2 — в Ташкентской области и 1 — в Хорезмской области).
Число вылечившихся в стационарных условиях выросло на 219 и составило 39883, или 93%.
На лечении в медучреждениях остается 2328 человека, состояние 365 из них тяжелое, 176 — крайне тяжелое.
Nargiza Akhmedova
На сайте https://www. worldometers. info/coronavirus/ число проведенных тестов для Узбекистана остается неизменным с 26 августа — 1,377,915 тестов. Министерство здравоохранения может объяснить, почему так? Может быть дать свою цифру проведенных тестов. Цифры за день Минздрава и этого сайта отличаются, т.к. они учитываются по разному времени (Ташкентскому времени и “The period from the beginning of the current day up to the moment you visualize the number, based on your computer's clock.“). Если посмотреть общее количество заражений, выздоровевших и умерших, то цифры Минздрава не сильно отличаются от цифр Worldometers, а вот неменяющаяся цифра проведенных тестов сильно настораживает.
Artem Tom
Газета, хотя бы упомяните в своих публикациях, что МинЗдрав не предоставляет данные по ежедневно проводимым тестам, поэтому общая статистика бесполезна — мы не знаем почему снижается количество заболевших, возможно просто потому что стали делать меньше тестов.