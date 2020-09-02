Министерство народного образования (МНО) прокомментировало распространяемые в социальных сетях списки санитарно-гигиенических средств, которые якобы требуется приобрести родителям и учителям для организации учебного процесса в школах в условиях пандемии.

«В ходе совещания [по вопросам подготовки к учебному году в общеобразовательных учреждениях] президент поручил ответственным министерствам закупить пирометры и дозаторы для школ и поставить их в регионы. Областные хокимияты и спонсорские организации несут ответственность за обеспечение школ дезинфицирующими и антисептическими средствами», — говорится в заявлении МНО.

Согласно указу президента Узбекистана «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием» ответственность за всестороннее содействие учреждениям народного образования в части поддержки и развития их инфраструктуры несут местные власти, подчеркнули в министерстве.

«Ни одно дезинфицирующее средство, используемое при организации учебного процесса в школах, не закупается учителями. Родители будут обеспечивать своих детей для их личной гигиены только медицинскими масками и антисептическими средствами», — заявили в МНО.

Все пирометры, дезинфицирующие средства и антисептики для школы будут доставляться в школы централизованно.

В случае принуждения к закупке средств для дезинфекции в школах Министерство народного образования предложило учителям обращаться в правоохранительные органы.