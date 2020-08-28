Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 28 августа состоялось видеоселекторное совещание по вопросам подготовки к учебному году в школах, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, Министерство народного образования провело опрос по изучению мнения родителей о форме обучения в школах. В нем приняли участие 5,5 миллиона родителей.

Как сообщалось на совещании, 76% родителей, принявших участие в опросе, высказались за традиционную организацию учебного процесса, то есть в школе, 24% участников опроса предпочли, чтобы обучение продолжилось дистанционно в форме телеуроков.

Была также изучена ситуация в мире. Недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может затянуться еще на два года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что последствия приостановления образовательного процесса могут иметь очень тяжелые последствия для мирового сообщества в будущем.

«Поэтому все мы должны быть готовы жить, работать и обучать наших детей в условиях пандемии», — говорилось на совещании.

«В ходе диалога с учителями большинство педагогов отметили, что соскучились по своим ученикам, с нетерпением ждут открытия школ и выразили готовность вернуться к традиционной форме обучения и воспитания», — пишет пресс-служба президента по итогам совещания.

С учетом результатов проведенного изучения принято решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами — в традиционной форме, как того пожелало большинство родителей, и в дистанционной форме.

«Если бы меня спросили, кто герои сегодняшнего времени, я бы сказал, что это, наряду с медицинскими работниками, наши уважаемые учителя», — сказал президент.

Глава государства отметил, что повышению авторитета учителей и наставников в обществе уделяется недостаточно внимания.

«Здесь речь не только о материальном стимулировании. Мы должны сформировать атмосферу высокого уважения и почитания каждого самоотверженного учителя, посвятившего всего себя образованию и воспитанию молодежи. Ведь сколько усилий уходит на то, чтобы обучить одного ребенка до 11-класса?! Многое зависит особенно от классных руководителей, мы должны прислушиваться к ним, поддерживать их. Пока не будет изменений в школе, не будет их ни в одной сфере», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент дал указания по созданию полнометражных фильмов и сериалов, телепередач, отражающих самоотверженный труд и высокий моральный облик учителей и врачей.

На совещании были обсуждены меры по организации учебного процесса в условиях пандемии.

Хокимам районов и городов, руководителям секторов поручено полностью обеспечить школы средствами первой необходимости в соответствии с санитарными требованиями.

До 5 сентября центры санитарной службы на местах изучат состояние готовности школ своего района к новому учебному году и проведут дополнительное обучение коллективов школ. «Это будет сделано с целью оказания практической помощи школам и повысить уверенность родителей», — отмечает пресс-служба президента.

Решение о возобновлении деятельности школ будут принимать местные кенгаши народных депутатов исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе. Министерству народного образования поручено начать новый учебный год с 14 сентября с учетом решения кенгашей и предложений родителей, а также разработать и апробировать схему действий в школах.

На основе этого эксперимента будет четко определен каждый шаг вплоть до того, кто будет встречать учащихся в школе, как они будут следовать к классам, с какой периодичностью будут проветриваться помещения.

«В нынешнее нелегкое время как никогда прежде важен постоянный контакт между директором школы, классным руководителем и родителями, отмечалось на совещании. Необходимо ежедневно проводить мониторинг успеваемости учащихся, получающих образование дистанционно», — говорилось на совещании.

Президент подчеркнул необходимость качественной подготовки видеоуроков, привлечения к этому процессу государственных и негосударственных телеканалов, регулярной трансляции уроков на трех телеканалах.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание обеспечить должное качество сигнала цифрового телевидения и скорости интернета на местах, а также провести полное тестирование систем связи в отдаленных районах. Для учащихся будет введен льготный тарифный план «Школа» для доступа в интернет.

Особое внимание президент уделено вопросам обеспечения чистоты и порядка в школах, дезинфекции классов и открытых территорий. К каждой школе будут прикреплены сотрудники органов внутренних и Национальной гвардии, которые будут следить за соблюдением порядка и карантинных требований. Как минимум один медицинский работник из местной поликлиники или врачебного пункта будет привлечен для постоянного наблюдения за здоровьем учащихся.

Исследования показывают, что у маленьких детей болезнь, вызываемая коронавирусом, протекает в легкой форме. Однако учащиеся могут стать переносчиками инфекции. Нельзя отрицать риск заражения ими своих учителей или членов семьи, особенно пожилых людей, говорилось на совещании. До 1 октября педагоги будут бесплатно вакцинированы от гриппа. Кроме этого, президент дал указание достойно поощрять труд учителей.

Глава государства подчеркнул важность принятия мер безопасности деятельности школ, а также своевременного предупреждения администрации школы, если в семье учащегося болеют коронавирусом.

Ответственным министерствам поручено закупить пирометры и дозаторы для школ и доставить их в регионы. На хокимов возложена ответственность за дезинфекцию школ и обеспечение их антисептиками и медицинскими масками.

«Если каждый руководитель глубоко прочувствует свою задачу, подойдет к своей работе с чувством долга и ответственности, и система будет работать, и пожелания нашего народа будут выполнены», — резюмировал президент.