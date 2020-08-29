Курсирование поездов по новой надземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена между станциями «Дустлик-2» и «Куйлик» начнется с 6:00 30 августа. Об этом сообщило УП «Тошкент метрополитени».

Переход со станции «Дустлик» (бывшая «Чкалова») Узбекистанской линии на станцию «Дустлик-2 бесплатный.

29 августа по новой линии проехал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, его сопровождали члены правительства, руководители палат парламента и представители разных организаций.

Строительство линии началось в 2017 году. На первом отрезке протяженностью 11 км построено 7 станций, путь от первой до последней занимает 19 минут.

После завершения всех пяти этапов строительства протяженность линии с 35 станциями составит 55 км.

В этот же день президент посетил новые станции «Юнусобод» и «Туркистон» на Юнусабадской ветке метро, после чего они были открыты для пассажиров.



