Хокимом Бостанлыкского района Ташкентской области утвержден Журабек Илхомович Ахмедов, сообщила пресс-служба хокимията области.
Организационный вопрос рассматривался на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов в четверг.
До этого Журабек Ахмедов работал начальником Департамента по вопросам привлечения инвестиций и развития туристской инфраструктуры Государственного комитета по развитию туризма.
С 2018 года хокимом Бостанлыкского района был Гайрат Гуламджанович Мадаминов.
В середине августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачи по созданию в районе, где расположены Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, условий для доступного, безопасного и комфортного туризма на протяжении всего года.
В качестве эксперимента на заместителя премьер-министра — председателя Государственного комитета по развитию туризма (на этой должности сейчас работает Азиз Абдухакимов) было возложено параллельное руководство Бостанлыкским районом.
Кондюкова Марина Викторовна
Может Журабек Ахмедов в качестве жеста доброй воли при вступлении в должность заставит районных ответственных начальников забетонировать второй тротуар на улице Туркистон и соорудить на этой улице строение для мусорных контейнеров, а то все и ноги ломают и мусор собаки по улице таскают?))) А так Добро пожаловать! Искренне надеюсь на улучшение обстановки в этом многострадальном районе и крепкую хозяйскую руку.