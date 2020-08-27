Хокимом Бостанлыкского района Ташкентской области утвержден Журабек Илхомович Ахмедов, сообщила пресс-служба хокимията области.

Организационный вопрос рассматривался на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов в четверг.

До этого Журабек Ахмедов работал начальником Департамента по вопросам привлечения инвестиций и развития туристской инфраструктуры Государственного комитета по развитию туризма.

С 2018 года хокимом Бостанлыкского района был Гайрат Гуламджанович Мадаминов.

В середине августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачи по созданию в районе, где расположены Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, условий для доступного, безопасного и комфортного туризма на протяжении всего года.

В качестве эксперимента на заместителя премьер-министра — председателя Государственного комитета по развитию туризма (на этой должности сейчас работает Азиз Абдухакимов) было возложено параллельное руководство Бостанлыкским районом.