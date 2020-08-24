Сегодня с выносом жаркой воздушной массы с зарубежного юга по территории Узбекистана наблюдается переменная облачность, погода без осадков с температурой +34…+39 градусов, что на 3−5 градусов выше среднеклиматических значений, сообщила пресс-служба Узгидромета.

С 25 августа погодные условия начнут меняться. В начале дня по северо-западным районам страны, а к вечеру — по центральным районам осуществится вторжение прохладного и влажного воздуха с районов Поволжья.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям в течение дня, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям к вечеру местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет в пределах ночью +20…+25 градусов, днем начнет понижаться и составит +28…+33 градуса, что незначительно ниже нормы, отметили синоптики.

В среду, 26 августа, фронт вторжения сместится на юго-восток, по большей части территории страны местами пройдут дожди с грозами, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадки прекратятся.

Под влиянием антициклона 26 августа ожидается самый прохладный день с температурой воздуха ночью +15…+18 градусов, днем — +23…+26 градусов, что на 6−9 градусов ниже нормы, подчеркивают синоптики.

Кроме того, 25−26 августа местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

Во второй половине недели, 27−28 августа, по Узбекистану установится погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы под влиянием антициклона будет в пределах +15…+20 градусов, днем воздух постепенно будет прогреваться и к 28 августа достигнет температуры в +30…+35 градусов, что близко к нормальным значениям конца августа.