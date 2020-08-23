Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье посетил могилу Карима Камалова, бывшего исполнявшего обязанности хокима Бухарской области, скончавшегося 22 августа, сообщила пресс-служба главы государства.
Карим Камалов похоронен на кладбище «Хазрати Имам» в Бухаре. В честь покойного были прочитаны суры из Корана.
Карим Камалов скончался на 66-м году жизни, с конца июля он проходил лечение от COVID-19. В 1994—2007 и 2017−2020 годах он был хокимом Бухары, а с февраля текущего года занимал пост и. о. хокима Бухарской области.
Мурад Назаров
Олижаноб, камтар, ватанпарвар инсон эдилар. Аллох рахмат килсин, жойлари жаннатда булсин!