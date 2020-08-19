Компания «Узбекистон темир йуллари» опубликовала дополнительное расписание движения пассажирских поездов по местным направлениям.
Как мы уже писали, движение было частично возобновлено с 15 августа: запущены рейсы из Ташкента в Самарканд, Бухару и Карши на высокоскоростном поезде Afrosiyob, а также рейс Ташкент — Андижан.
С 20 августа запускаются следующие рейсы:
20 августа
06:05. Ташкент — Андижан (№92)
14:34. Андижан — Бухара (№391)
21 августа
21:04. Бухара — Андижан (№392)
22:50. Ташкент — Сариасия (№82)
22 августа
16:00. Сариасия — Ташкент (№81)
14:30. Андижан — Термез (№397)
23 августа
15:25. Термез — Андижан (№398)
24 августа
14:34. Андижан — Хива (№393)
25 августа
13:08. Хива — Андижан (№394)
26 августа
14:34. Андижан — Ташкент (№91)
В настоящее время ведется работа по налаживанию рейсов поездов Sharq и Nasaf, отметили в компании.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в электронном виде.
Для пассажиров сохраняются требования ношения масок и соблюдения других санитарно-гигиенических правил.