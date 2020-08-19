Компания «Узбекистон темир йуллари» опубликовала дополнительное расписание движения пассажирских поездов по местным направлениям.

Как мы уже писали, движение было частично возобновлено с 15 августа: запущены рейсы из Ташкента в Самарканд, Бухару и Карши на высокоскоростном поезде Afrosiyob, а также рейс Ташкент — Андижан.

С 20 августа запускаются следующие рейсы:

20 августа

06:05. Ташкент — Андижан (№92)

14:34. Андижан — Бухара (№391)

21 августа

21:04. Бухара — Андижан (№392)

22:50. Ташкент — Сариасия (№82)

22 августа

16:00. Сариасия — Ташкент (№81)

14:30. Андижан — Термез (№397)

23 августа

15:25. Термез — Андижан (№398)

24 августа

14:34. Андижан — Хива (№393)

25 августа

13:08. Хива — Андижан (№394)

26 августа

14:34. Андижан — Ташкент (№91)

В настоящее время ведется работа по налаживанию рейсов поездов Sharq и Nasaf, отметили в компании.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в электронном виде.

Для пассажиров сохраняются требования ношения масок и соблюдения других санитарно-гигиенических правил.