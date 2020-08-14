Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 15 августа в Узбекистане смягчаются карантинные ограничения, в частности, восстанавливается внутреннее железнодорожное и авиасообщение. Этот процесс будет происходить поэтапно, сообщили в Министерстве транспорта.

Ожидается, что с 15 августа Uzbekistan Airways вновь начнет осуществлять полеты по направлениям:

Ташкент-Нукус-Ташкент — три раза в неделю

Ташкент-Ургенч-Ташкент — три раза в неделю;

Ташкент-Термез-Ташкент — два раза в неделю.

С этой же даты должны начать курсировать поезда следующих направлений:

Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент (Afrosiyob, два поезда);

Ташкент-Самарканд-Карши-Ташкент — (Afrosiyob, один поезд);

Ташкент-Андижан-Ташкент — (два поезда).

Перед каждым рейсов салоны воздушных судов и вагоны поездов (каждое место) должны быть продезинфицированы. Для пассажиров сохраняются требования ношения масок и соблюдения других санитарно-гигиенических правил.