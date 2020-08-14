Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 15 августа в Узбекистане смягчаются карантинные ограничения, в частности, восстанавливается внутреннее железнодорожное и авиасообщение. Этот процесс будет происходить поэтапно, сообщили в Министерстве транспорта.
Ожидается, что с 15 августа Uzbekistan Airways вновь начнет осуществлять полеты по направлениям:
- Ташкент-Нукус-Ташкент — три раза в неделю
- Ташкент-Ургенч-Ташкент — три раза в неделю;
- Ташкент-Термез-Ташкент — два раза в неделю.
С этой же даты должны начать курсировать поезда следующих направлений:
- Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент (Afrosiyob, два поезда);
- Ташкент-Самарканд-Карши-Ташкент — (Afrosiyob, один поезд);
- Ташкент-Андижан-Ташкент — (два поезда).
Перед каждым рейсов салоны воздушных судов и вагоны поездов (каждое место) должны быть продезинфицированы. Для пассажиров сохраняются требования ношения масок и соблюдения других санитарно-гигиенических правил.