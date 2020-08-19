В Ургутском районе Самаркандской области водитель «Москвич-412» М. А. (1991 г. р.) сбил пятилетнего З. Ш., который на велосипеде пересекал дорогу справа налево, сообщила пресс-служба областного УВД.

Инцидент произошел 17 августа приблизительно в 16:00 на внутренней дороге махалли «Ипакли», уточняется в сообщении.

Мальчик от полученных травм скончался в районной больнице.

Следственное отделение при УКД ОВД Ургутского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Похожий случай произошел 13 августа в Амударьинском районе Каракалпакстана. Водитель Nexia-2 в нетрезвом состоянии, двигаясь на высокой скорости, сбил насмерть двух детей на велосипеде.