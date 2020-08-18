В социальных сетях распространилась видеозапись о том, что должностные лица Уйчинского района Наманганской области устроили застолье в период усиленного карантина, когда было запрещено проводить мероприятия.

Руководитель пресс-службы Уйчинского района Мухаммадали Камбаров сообщил «Газете.uz», что мероприятие было организовано 28 июня, по состоянию на 26 июня и 4 июля Уйчинский район находился в «красной» зоне карантина, где была запрещена работа заведений общепита и собрания людей.

«Хотя на видео несколько раз повторяется фраза „хоким Уйчинского района“, на самом деле на кадрах запечатлен его заместитель по вопросам строительства Мухторжон Бобожонов. Кроме того, присутствовали начальник отдела по организационным вопросам Хусанбой Тухтабоев, а также начальник Центра государственных услуг Нодирбек Исомиддинов. На дойре играет местный музыкант Мухторжон Турсунов, а остальные являются их друзьями», — заявил пресс-секретарь изданию Daryo.uz.

Несмотря на то, что эта ситуация произошла не в рабочее время, хокимият считает, что действия замхокима не соответствуют правилам профессионального поведения и этики.

По словам представителя районного хокимията, Мухторжон Бобожонов, будучи должностным лицом, нарушил правила карантина, допустил ошибку и приказом хокима района от 12 августа был привлечен к дисциплинарной ответственности, получив выговор.

Отдел внутренних дел Уйчинского района назначил служебную проверку для оценки действий Хусанбоя Тухтабоева.

Уточнено: Хусанбой Тухтабоев также получил выговор.