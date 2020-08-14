Министерство финансов Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета Министров по оптимизации расходов государственного бюджета на 2020 год для создания резерва для борьбы с коронавирусом.

В документе отмечается, что в последние месяцы бюджетные расходы были заметно увеличены. В частности, для мероприятий по борьбе с коронавирусом и смягчения негативного воздействия пандемии на экономику из Антикризисного фонда по состоянию на 1 августа в общей сложности было выделено 7,6 трлн сумов (по состоянию на 11 августа — 7,9 трлн сумов), включая 1,9 трлн сумов только за июль.

Средства из фонда выделялись на лечение пациентов с COVID-19, содержание граждан на карантине, обеспечение тестовыми системами, поощрение медработников, покупку лекарств и необходимого оборудования, расширение материально-технической базы службы скорой помощи и усиление дезинфекционной работы.

В связи с этим министерство предлагает оптимизировать некоторые расходы государственного бюджета для обеспечения стабильности и недопущения резкого увеличения дефицита, а также своевременного и полного финансирования мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Так, до 1 января 2021 года предлагается приостановить выплату средств из специального фонда материального стимулирования и директорского фонда сотрудникам бюджетных организаций (за исключением сотрудников медицинских, социально-медицинских учреждений и домов милосердия, а также сотрудников, к которым применяются 1−3 разряды оплаты труда).

Кроме того, в бюджетных организациях планируется сократить расходы, связанные со служебными поездками, ремонтом и закупкой основных средств (за исключением медицинских учреждений). Намечена также оптимизация средств, выделенных для:

борьбы с вредителями и внедрения системы капельного орошения в сельском хозяйстве;

внебюджетного фонда Министерства дошкольного образования;

фонда «Эл-юрт умиди» Агентства развития государственных услуг при президенте;

фонда поддержки виноградарей и виноделов.

Отмечается, что сокращение этих расходов позволит в общей сложности сэкономить 705,9 млрд сумов. Помимо этого, за счет оптимизации местных бюджетов Каракалпакстана, регионов и Ташкента ожидается сохранение еще 325,9 млрд сумов. Здесь же планируется сократить лимит расходов, предусмотренных Программой развития социальной и производственной инфраструктуры в 2020—2022 годах, — с 749 млрд до 620 млрд сумов.

Ожидается оптимизация еще 100 млрд сумов из средств, выделенных Антикризисным фондом районным бюджетам для внедрения в пользование земель, а также 50 млрд из 100 млрд сумов, которые планировалось направить в Фонд поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель.

Согласно проекту, все оптимизированные средства направят в Антикризисный фонд при Минфине для создания резерва для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Обсуждения документа продлится до 28 августа.

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года доходы госбюджета составили 58,1 трлн сумов, расходы — 64,8 трлн сумов, бюджетный дефицит — 6,7 трлн сумов. Поступления налогов в целом увеличились на 14,7%, несмотря на их резкое снижение во втором квартале из-за влияния пандемии.