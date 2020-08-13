Доходы государственного бюджета Узбекистана за первые шесть месяцев 2020 года составили 58,2 трлн сумов, что на 7,5 трлн сумов больше аналогичного периода прошлого года (+14,7%), следует из обзора по исполнению доходов Государственного бюджета по состоянию на 1 июля (PDF).

Основная часть доходов обеспечивается за счет налоговых и таможенных поступлений. При этом увеличивается удельный вес неналоговых источников благодаря, прежде всего, росту поступлений дивидендов (части прибыли) по госдоле.

Источник: Минфин. Нажмите для увеличения

В целом, по состоянию на 1 июля налоговые поступления (собираемые ГНК, не считая Таможенный комитет и другие поступления) составили 45,9 трлн сумов, что на 6,8 трлн сумов (17,2%) больше аналогичного периода прошлого года.

Поступления налогов за первое полугодие увеличились, несмотря на снижение налоговых доходов во втором квартале из-за снижения экономической активности и предоставленных налоговых льгот в период коронавирусной пандемии.

Основная часть доходов госбюджета сформирована за счет следующих налогов: НДС — 14,3 трлн сумов (24,6% от совокупных доходов), налога на прибыль — 11,8 трлн сумов (20,3%), налога на доходы физических лиц — 7,3 трлн сумов (12,5%), налога за пользование недрами — 7,6 трлн сумов (13%) и акцизного налога — 5,8 трлн сумов (10%).

Расходы госбюджета. Источник: Минфин. Нажмите для увеличения

Расходы госбюджета за первое полугодие выросли на 9,5 трлн сумов — до 64,878 трлн сумов (+17,3%). Таким образом, сформировался дефицит бюджета в 6,721 трлн сумов.

В структуре общих расходов наибольшая доля приходится на социальную сферу — 34,6 трлн сумов (53,4%).

Доходы и расходы местных бюджетов. Источник: Минфин. Нажмите для увеличения

За отчетный период доходы местных бюджетов составили 12,87 трлн сумов, а расходы — 20,2 трлн сумов.

Доходы госбюджета за первый и второй кварталы. Источник: Минфин. Нажмите для увеличения

Во втором квартале (апрепь-июнь) по сравнению с первым налоговые доходы снизились на 3,96 трлн сумов.

Ведущий эксперт «Нормы» Жорилла Абдуллаев указал, что к снижению поступления налогов привели:

пандемия, отразившаяся на экономической активности налогоплательщиков;

снижение ставки и другие послабления с начала года по НДС — основному налогу, обеспечивающему доходы бюджета;

предоставление льгот и преференций, в первую очередь, малому бизнесу и отраслям, наиболее пострадавшим во время пандемии (туризм, общепит и др.) по налогам, не зависящим от активности предпринимателей (налоги на имущество, землю), а также по социальному налогу и налогу с оборота.

Причинами роста поступления налогов стали:

увеличение поступлений по налогу на прибыль и налогу за пользование недрами за счет предприятий горнодобывающей промышленности. Для них увеличились ставки налогов, изменился порядок налогообложения прибыли. Вместе с ростом цен на драгметаллы это дало существенную долю прироста доходов бюджета;

переход части плательщиков на уплату общеустановленных налогов при достижении ими по итогам 2019 года оборота более 1 млрд сум.;

индексация и рост ставок ресурсных налогов;

достаточно высокие темпы поступлений по налогам в первом квартале;

полное направление в бюджет дивидендов, начисленных на долю государства по чистой прибыли, полученной в 2019 году госпредприятиями;

перечисление в бюджет 50% от остатков средств, образовавшихся на депозитных счетах органов государственной власти и управления, судов и прокуратуры, министерств и ведомств за счет отчислений от налогов, обязательных сборов, пошлин и штрафов.

Основные выводы: