Министерство финансов Узбекистана отчиталось о доходах и расходах Антикризисного фонда по состоянию на 11 августа. Фонд при Минфине в объеме 10 трлн сумов был создан указом президента от 19 марта.

Доходы фонда увеличились до 10 трлн сумов (977,3 млн долларов), которые были сформированы за счет льготных кредитных средств международных финансовых институтов (МФИ) — 9,87 трлн сумов, а также средств государственного бюджета Узбекистана — 123,5 млрд сумов.





С 27 июля расходы фонда увеличились на 1,59 трлн сумов (155,4 млн долларов) — до 7,99 трлн сумов (780,9 млн долларов).

Борьба с COVID-19





Больше всего средств — около 900 млрд сумов — направлено на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Из этой суммы на поощрительные выплаты медицинским и другим работникам, лечащим пациентов с COVID-19, а также дополнительные 6-процентные суточные выплаты сотрудникам, привлеченным к карантинным мероприятиям, с 17 июля дополнительно выделено 597 млрд сумов (всего за время карантина — 898 млрд сумов).

Расходы по содержанию граждан на карантине выросли на 156 млрд сумов, в том числе расходы на обеспечение питанием — 34 млрд сумов. На приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекционного и изоляционного оборудования, тест-систем (ПЦР), лекарств и медицинского оборудования направлено еще 155 млрд сумов, на дезинфекцию общественных мест — 3 млрд сумов, другие мероприятия по борьбе с эпидемией — 1 млрд сумов.

Социальная сфера





На поддержку социальной сферы из Антикризисного фонда выделено еще около 400 млрд сумов. На выплату социальных пособий дополнительно направлено 178 млрд сумов, Совету федерации профсоюзов Узбекистана на поддержку женщин в малообеспеченных семьях — 20 млрд сумов, на зарплаты сотрудников Ташкентского метрополитена и компании «Тошшахартрансхизмат» — 6 млрд сумов, на покрытие расходов по транспортировке граждан из карантинных зон в места постоянного жительства и перевозку в карантинные зоны граждан, вернувшихся из иностранных государств, — 5 млрд сумов.

Еще 42 млрд сумов будут выделены в качестве кредитных линий «Агробанка» на поддержку малообеспеченных семей в Каракалпакстане и обеспечение занятости выпускников школ в Андижанской области.

Расходы Антикризисного фонда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных и специализированных школ увеличились на 74 млрд сумов.

Из фонда впервые выделили 57 млрд сумов на строительство и оснащение объектов физической культуры и спорта.

Поддержка экономики





На поддержку секторов экономики дополнительно направлено 164 млрд сумов. Большая часть этих средств — 150 млрд сумов — это бюджетная ссуда на реализацию целевого маршрута АО «Навоиазот». Оставшиеся 14 млрд сумов — помощь малым промышленным зонам.

Строительство больниц и карантинных комплексов





На строительство карантинных комплексов, специальных больниц и их оснащение дополнительно направлено 132 млрд сумов. Из этой суммы 39 млрд сумов выделены на специализированные больницы и карантинные комплексы в Каракалпакстане, Самаркандской, Сурхандарьинской и Навоийской областях, 11 млрд сумов — на строительство спецбольниц на 10 тысяч мест.

На электрификацию карантинных учреждений и комплексов лечения компания «Региональные электрические сети» получила 29 млрд сумов.

Строительство общежития для медработников на 2160 мест в Зангиатинском районе Ташкентской области обойдется в 27 млрд сумов.

Еще 8 млрд сумов пошло на строительство и реконструкцию медицинского объединения в Янгиюльском районе Ташкентской области, 3 млрд сумов — на реконструкцию НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, 15 млрд сумов — на строительство родильного дома в Намангане.

Расходы на водоснабжение и ирригацию





Расходы, связанные с мероприятиями по водоснабжению и ирригации, увеличились на 90 млрд сумов — до 692 млрд сумов. Дополнительно 89 млрд сумов получила компания «Худудий сув таъминоти» в виде ссуды, еще 1 млрд сумов направлено на строительство и реконструкцию ирригационных объектов.