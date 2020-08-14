Artel активно расширяет зону экспорта. Новым партнером компании стала сеть строительных супермаркетов Gorgia. Теперь качественную бытовую технику из Узбекистана можно приобрести и в Грузии.

Компания Gorgia работает на грузинском рынке с 1998 года и представляет более четырех тысяч международных брендов. В данный момент сеть гипермаркетов располагается в шести городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави, Зугдиди и Марнеули.





В мае 2020 года был подписан контракт между компанией Artel и крупной на Кавказе сетью строительных гипермаркетов Gorgia на поставку бытовой техники Artel. Общая стоимость подписанного контракта составляет 10 млн долларов США.

Отправка бытовой техники за рубеж уже начата. Только за июнь и июль 2020 года была экспортирована бытовая техника на сумму более 125 тысяч долларов. В списке экспортированной техники — телевизоры, вытяжки, пылесосы, микроволновые печи, холодильники и прочее.





Одним из важных факторов стабильности и прочной экономики страны является налаживание внешнеэкономических связей и занятие прочных позиций на международных рынках. Выход компании Artel на зарубежные рынки может не только способствовать развитию компании, но и укрепить за Узбекистаном статус страны с развитым производством.

Несмотря на сложную ситуацию в мире, компания Artel не снижает темпов развития. Продукция Artel уже пользуется популярностью в девяти странах, не считая Узбекистан, и это число со временем будет только увеличиваться. Уже совсем скоро компания объявит о своем следующем крупном партнере.

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