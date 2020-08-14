Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 14 августа достигло 33561, сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались два пациента с COVID-19 — 71-летний житель Шайхантахурского района и 51-летний житель Яккасарайского района. Общее число умерших, по данным министерства, достигло 218.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 27213 (81%). На лечении в медучреждениях находятся 6130 человек, из них 1340 — в тяжелом состоянии и 400 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев COVID-19 за 13 августа составил 669. За день скончались пять пациентов с коронавирусом: 4 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области.