В Беларуси в ночь на 13 августа вновь прошли протесты, однако обстановка была значительно спокойнее, чем в предыдущие дни. В среду днем по всей стране на акции солидарности против насилия вышли девушки с цветами в руках. Позднее в Минске к их акции присоединились еще и больше 200 медиков, сообщил белорусский портал TUT.by.

Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что «мы вместе». Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь. К собравшимся пришел министр здравоохранения Владимир Караник, он предложил пройти для общения в актовый зал медуниверситета, но медики продолжили стоять у проспекта Дзержинского.





К вечеру в центре Минска снова появилась военная и специализированная техника. Как и в прошлые протестные дни, в столице закрыли центральные станции метро. Колонна людей двигалась мимо площади Якуба Коласа в сторону площади Победы. Их несколько сотен, люди держали поднятые руки, в том числе с цветами, машины сигналили.

МВД Беларуси заявило, что беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. За минувший день были задержаны еще 700 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство. При этом за период с 9 по 13 августа пострадали в общей сложности более 100 силовиков.

Президент Александр Лукашенко собрал совещание по ситуации в стране. «Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — сказал он.

МВД сообщило, что в Минске задержали координаторов массовых беспорядков. «Представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — отметили в ведомстве.

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил он составил 500 тысяч белорусских рублей. Коммунальные службы столицы принимают меры по устранению повреждений, но за те деньги, которые на это потратят, можно было бы приобрести в больницы девять аппаратов искусственной вентиляции легких, передает ИА БелТА со ссылкой на начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.

На фоне протестов и обвинений в фальсификации выборов Беларусь оказалась под угрозой санкций. О рассмотрении возможности введения ограничений против Минска заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Главы министерств иностранных дел Евросоюза 14 августа обсудят ситуацию в Беларуси. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что готовы предоставить западным партнерам конкретные факты о подоплеке событий, которые сейчас происходят в стране. «Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию», — отметили в ведомстве.