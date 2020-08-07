В пятницу по большей части территории Узбекистана сохраняется сухая и жаркая погода с температурой +35…+40 градусов, сообщил Узгидромет.

В то же время на северные районы страны продолжается заток влажных и прохладных воздушных масс, связанных с высотным циклоном над районами Аральского моря. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температурный фон по северным районам будет в пределах +28…+33 градусов.

Завтра по территории Узбекистана сохранится погода без осадков, лишь по северу страны, а также в предгорных и горных районах местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха в большинстве областей немного понизится и составит ночью +20…+25 градусов, днем +33…+38 градусов.

В пятницу и субботу местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, предупреждают синоптики.

В воскресенье в предгорных и горных районах сохранится возможность выпадения локальных кратковременных дождей с грозами. По равнинной территории страны осадков не ожидается. Температура воздуха останется в пределах ночью +20…+25 градусов, днем +33…+38 градусов, что близко к климатической норме этих дней.