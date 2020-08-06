Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» выступила с предложением отменить необходимость получения разрешений.и платы за тонировку (затемнение) стекол автомобилей.

В обращении депутата Кенгаша народных депутатов Мирзо-Улугбекского района Ташкента Джахонгира Зияева, опубликованном на сайте партии, говорится, что из-за высокой стоимости разрешения, по статистике 2019 года, количество автомобилей с разрешением на тонировку стекол составляет менее 0,1% (источник цифры не уточняется).

Напомним, запрет на тонировку стекол автомобилей действовал в Узбекистане более 15 лет. МВД долгое время обосновывало запрет соображениями безопасности. Летом 2018 года, после обращений граждан в парламент и к властям, правительство разрешило тонировку, но цена оказалась неподъемной для основной части населения — 90 минимальных зарплат для физических лиц в год. В мае 2019 года штраф за тонировку без разрешения был повышен в 25 раз — с 1 до 25 МРЗП.

В августе прошлого года правительство смягчило требования, отменив необходимость получения разрешения на тонировку заднего стекла и значительно снизив ежегодную стоимость разрешения на тонировку боковых стекол. Однако вопрос дороговизны услуги продолжает подниматься регулярно, в том числе депутатами.

«Демократическая партия Узбекистана „Миллий тикланиш“ для создания удобств для соотечественников и на основе заключений специалистов в целях предупреждения развития у граждан рака кожи в результате воздействия ультрафиолетовых лучей солнца, сокращения использования автомобильных кондиционеров и соответственно уменьшения расхода топлива, а также вредных выбросов в атмосферу… считает необходимым отменить плату за затемнение автомобильных стекол», — пишет депутат

Фракция партии «Миллий тикланиш» в Законодательной палате и депутатская группа партии в Кенгаше народных депутатов Мирзо-Улугбекского района направили по этому вопросу предложение в Кабинет Министров. «Интересы человека в нашей стране превыше всего», — заключает автор.