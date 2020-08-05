Футбольный клуб «Спартак-Москва» объявил о переходе из «Уфы» 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова. Футболист подписал с московским клубом долгосрочный контракт. Спортсмен будет играть за красно-белых под 20-м номером.

Остон Урунов выступал в Узбекистане за наманганский «Навбахор» и ташкентский «Локомотив». Всего в Суперлиге игрок провел 55 матчей. В «Уфу» футболист перешел в феврале этого года и провел 10 матчей в Российской премьер-лиге. В составе национальной сборной Узбекистана полузащитник дебютировал в июне 2019 года в товарищеском матче против Турции.

«С весны этого года Остон провел 10 матчей в РПЛ за „Уфу“ на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом», — отмечает пресс-служба «Спартака».

Портал Sports.ru сообщает, что «Спартак» предлагал за игрока 2 млн евро, а получать Остон Урунов в московском клубе будет 600 тысяч евро в год.

Ранее стало известно о переходе узбекского футболиста Жасура Жалолиддинова в московской «Локомотив».