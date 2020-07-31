Российский футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с 18-летним полузащитником из Узбекистана Жасуром Жалолиддиновым, сообщили в пресс-службе команды.

Соглашение рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать под номером 23.

«Конечно, я уже многое знаю о „Локомотиве“. Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит», — отметил игрок.

Жасур Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. Всего за «Бунёдкор» провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи. Выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого вингера, а также центрального нападающего.

В феврале этого года дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Беларусью.

В 2019 году газета The Guardian включила Жасур Жалолиддинова в список «60 лучших молодых талантов мирового футбола» 2002 года рождения.