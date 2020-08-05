Около 1000 граждан Узбекистана, скопившихся в Большечерниговском районе Самарской области, готовы утром 7 августа за свой счет отправиться на родину на организованном для них поезде, сообщила в среду РИА Новости руководитель самарского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.

Она добавила, что всех предупредили, что возвращаться на родину им придется за свой счет. «Билет стоит порядка 10 тысяч рублей. Люди, предварительно, готовы оплатить проезд», — уточнила собеседница агентства. По ее словам, сейчас в Большечерниговском районе все «тихо и спокойно».

Информацию о поезде частично подтвердили в компании «Узбекистон темир йуллари». По словам представителя железнодорожного перевозчика, соотечественников действительно заберут из России, однако дату и другие подробности планируется обнародовать позже.

Ранее в соцсетях распространились кадры и информация о том, что на российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и правоохранителей. На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, толпа людей пытается прорваться через заслон людей в камуфляжной форме с металлическими щитами в руках. На заднем плане знак с надписью «Самарская область».

Для граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые надеются попасть на родину через закрытую из-за коронавируса российско-казахстанскую границу, организован палаточный лагерь, где сейчас находится около 300 мигрантов, их обеспечивают всем необходимым, сообщают региональные власти. Однако около 500 человек предпочли находиться в поле около федеральной трассы на границе Большечерниговского района и Первомайского района Оренбургской области.

В последнем введен режим ЧС и карантин, на границе регионов установлен блокпост, через который в понедельник утром пытались прорваться мигранты. В результате, по данным властей, в отношении троих зачинщиков стычки были возбуждены административные дела.

Граждане Узбекистана, желающие вернуться домой, съезжаются к российско-казахстанской границе регулярно, о скоплении их на приграничных территориях сообщалось трижды — середине и в конце мая, а также в начале июля. Во всех случаях гражданам удавалось вернуться домой через территорию Казахстана. В первом случае автобусами вывезено 1100, во втором — 367 человек. В третий раз, в середине июля, более 2000 граждан Узбекистана вывезли из приграничных регионов России в Ташкент на трех поездах.