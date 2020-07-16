Три пассажирских поезда с гражданами Узбекистана, которые скопились на российско-казахстанской границе, 16 июля выезжают в Ташкент, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Два поезда с 1404 пассажирами отбывают со станции Кинель и один поезд с 702 пассажирами — со станции Бузулук. На пути следования пассажирского состава все стоянки будут техническими.

Билеты продавались исключительно для граждан Узбекистана, отметили в компании. Стоимость билетов по направлению Бузулук-Ташкент составила 1,2 млн сумов (8500 рублей), Кинель-Ташкент — 1,45 млн сумов (10,1 тысячи рублей).

Все три пассажирских поезда сопровождают сотрудники Национальной гвардии, МВД и Министерства здравоохранения Узбекистана, добавили в компании.

Пассажиры рейса по прибытии будут отправлены в карантинные зоны Наманганской и Ташкентской областей.

Ранее МИД сообщал, что на границах Казахстана с Россией наблюдается скопление порядка 2000 граждан Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 8 июля пообещал, что они будут возвращены на родину.