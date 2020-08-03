Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 3 августа выросло до 26301, увеличившись за день на 748 (днем ранее — 770), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи были выявлены среди населения.

В течение дня из медучреждений было выписано 755 пациентов, общее число выздоровевших составило 17262, или 65%.

Число умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, по данным Минздрава, достигло 159. За день сообщено о 6 случаях смерти — по 2 в Ташкенте и Ташкентской области и по 1 — в Навоийской и Кашкадарьинской областях.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8880 человек, состояние 927 из них тяжелое, 224 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.