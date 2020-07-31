Власти Узбекистана накануне праздника Курбан хайит объявили решение распространить разовую денежную помощь нуждающимся семьям в наличной форме. Свыше 1,7 миллиона человек, или 400 тысяч семей, получат по 220 тысяч сумов каждый. Списки нуждающихся («темир дафтар») были сформированы в апреле в результате подомовых обходов в махаллях. В апреле же экономист Ботир Кобилов писал о том, что важно осуществить раздачу денег «без посредников». Чиновники и специалисты отмечали, что реализация такого подхода в условиях Узбекистана связана со сложностями, в частности, занятостью большой части населения в неформальном секторе, необходимостью просчитать последствия для бюджета и невозможностью выдачи наличных в условиях пандемии. Автор предлагает на будущее обратить внимание на механизм, который представляется прозрачным, быстрым и менее ресурсозатратным.

Давайте будем честными с собой. Некоторые из нас (если не большинство) думали в марте, апреле, что эта пандемия скоро пройдёт. И даже сейчас, в июле, может казаться, что ещё немного времени — и всё будет позади. Могло казаться, что экономика скоро восстановится, люди снова начнут работать.

Но реальность расстраивает: пандемия остаётся с нами продолжительное время, а её экономические последствия сохранятся ещё довольно долго. Принять правильные решения и скорректировать наши ожидания поможет анализ во временной перспективе.

Следовательно, любые социальные выплаты, которые будут сделаны населению в это крайне тяжёлое время, должны быть осуществлены системным путём, чтобы его можно было использовать снова и снова. Возможно, деньги придётся выплачивать в течение нескольких месяцев. Поэтому нужна система — вместо случайных денежных переводов или выплат.

Возможно, некоторые аналитики посчитали, что давать деньги широким кругам населения в такие трудные времена было бы роскошью, которую мы не можем себе позволить, и что наши финансы не могут покрыть это. Тот факт, что страна уже получила более 1 млрд долларов США помощи из-за рубежа, означает, что мы можем мобилизовать необходимые ресурсы.

Главный вопрос должен заключаться в том, куда тратятся все эти деньги и получают ли их те, кто больше всего нуждается в помощи. Министерство финансов и Общенациональное движение «Юксалиш» публикуют агрегированную информацию о расходах этих средств.

Я сосредоточусь на второй части вопроса: идея помочь людям с заранее определённой «корзиной» продуктов, лекарств и других предметов не полезна, а на самом деле расточительна. Никто точно не знает, в чём именно нуждается семья, кому-то нужно меньше еды, но больше лекарств, или наоборот. Может быть, кто-то не потребляет муку или сахар.

К сожалению, нам потребовалось четыре месяца, чтобы вернуться к единственному эффективному инструменту, который помогает людям, которые потеряли работу, заработок и буквально выживают.

Когда дело доходит до распределения денег, мы могли бы посмотреть на другие страны и скопировать их практику, показавшую эффективность, — потому что это работает!

Например, в Казахстане в период действия режима чрезвычайного положения свыше 4 миллионов человек получили социальную выплату в размере 42,5 тысячи тенге. Всё чётко расписано на специальном ресурсе «Социальная помощь в трудную минуту».

Кто должен получить компенсацию первым

В первую очередь компенсацию должны получить:

1. Любой, кто потерял работу, не получает зарплату (в течение последнего месяца или более) или был вынужден уйти в отпуск без оплаты. Это может быть легко проверено налоговым органом.

2. Любой, кто принадлежит к неформальному сектору. Работники неформального сектора — это те, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью, чей доход генерируется ежедневно. Сюда также нужно отнести семьи, которые зависят исключительно от международных денежных переводов от членов своей семьи.

Важно отметить, что эти люди не платят налоги и другие обязательные платежи в пенсионный фонд и т. д. Но это не должно быть препятствием для их включения в число получателей социальных выплат. На самом деле, они нуждаются в помощи больше всего прямо сейчас.

Как можно провести выплаты

Быстро, напрямую — людям, которые нуждаются в помощи, без посредников и без транзакционных издержек. Это должно было быть только в виде перевода денег на банковские карты, а не наличными.

Фото: УзА.

Конечно, если деньги будут распределены по банковским счетам и картам, делать красивые фотоотчёты не получится, но ведь пандемия всё ещё продолжается. Сейчас самое безопасное — следовать правилам социального дистанцирования и минимизировать любые человеческие контакты.

Государство должно минимизировать и, когда это возможно, устранить каждого потенциального посредника между собой и людьми, которые должны получать деньги. Министерства, муниципальные власти и особенно органы управления и власти на местах не должны быть вовлечены в процесс. Это обеспечит высокую скорость, эффективность действия и меньшие транзакционные издержки.

От этого выигрывают все, каждая вовлеченная сторона. Это действительно очень простая вещь.

Реализовать механизм стоит двумя способами одновременно: посредством централизованного вебсайта на платформе Единого портала интерактивных государственных услуг и посредством колл-центров.

На сайте будет размещена форма заявки, которую нужно заполнить. Гражданин подает заявку, заявка рассматривается, одобряется, и деньги переводятся на карту. Сайт должен быть широко анонсирован, ссылки на него через SMS могут распространять мобильные операторы.

Подача заявки через вебсайт должна иметь две особенности:

Если у человека нет номера ИНН, то он немедленно подает заявку на этом же вебсайте, предоставив паспортные данные и другую информацию, касающуюся размера домохозяйства и числа детей. Налоговый орган должен иметь возможность выдать ИНН в кратчайшие сроки. В то же время на заявителя будет открыт банковский счёт. После получения ИНН социальный платёж будет автоматически переведён на карту. Карта будет забрана/доставлена из ближайшего отделения банка по месту проживания заявителя. Важно отметить, что социальный платёж должен предоставляться всем, кто получит номер ИНН впервые. Социальный платёж будет определяться размером семьи из существующих баз данных. Люди, имеющие номер ИНН, заполняют форму на вебсайте, вводя свой ИНН, паспортные данные, банковский счёт (номер карты) и контактные данные. Это должно позволить налоговым органам определить историю занятости и уровня доходов заявителя из своих баз данных. Если они отображают, что в последние три месяца заявителю начислялась заработная плата, то считается, что он работает и получать социальную выплату за месяц, в которой он получил зарплату, не должен. Если человек, идентифицированный как получавший заработную в последние три месяца, в какой-то момент перестал её получать, то он получает право на социальную выплату на его банковскую карту. Социальный платёж будет определяться размером семьи из существующих баз данных.

Здесь есть проблема. Не у всех есть банковские карты. Если количество трудоспособного населения составляет около 20 миллионов человек, из них около 5 миллионов, а возможно и больше, работают в неформальном секторе. Следовательно, у них нет зарплатных карт. Необходимо открыть банковские счета и выдать этим людям банковские карты. Центральный банк должен содействовать ускоренному открытию счетов и выпуску карт.

Количество активных банковских карт в обращении на март 2020 года составляло 21 миллион штук. Если предположить, что 60% этих карт принадлежат людям, а не компаниям, то это означает, что половина трудоспособного населения уже охвачена.

Банковские карты не могут быть использованы для некоторых или большинства платежей в зависимости от места проживания. Не везде есть терминалы. Однако это не аргумент против банковских карт, это проблема, которая должна решаться. В период пандемии это мера для поддержки и выживания, а не удобства. В то же время должны быть обеспечены наличные в банкоматах и доступ к наличности во всех регионах страны.

Если нет доступа к интернету или смартфона

Колл-центры предназначены для людей, у которых нет доступа к интернету или нет мобильного телефона. В этом случае можно обратиться по стационарному телефону и сообщить свои паспортные данные и ИНН. Если ИНН отсутствует, будет принята заявка на его выдачу. Если у человека есть ИНН, он будет занесён в базу данных, после чего открыт банковский счёт, выпущена карта и передана получателю в ближайшем отделении банка.

Число людей, которые использовали онлайн-банкинг на 1 марта 2020 года, составляет 9,6 миллиона. Это опять-таки примерно половина трудоспособного населения.

Я абсолютно уверен, что будет много людей, которые получат социальные выплаты, даже если они им не нужны. И есть люди, которые готовы вернуть полученные средства, чтобы помочь более нуждающимся. Нужно позволить им переводить деньги прямо на сайте в общий пул. При этом об этих переводах должна знать общественность.

Но самое главное — те, кто перечисляет средства, должны знать, куда конкретно идут эти деньги. Алгоритм должен иметь функцию подбора соответствия: место проживания спонсора должно быть связано с местом проживания получающего социальную выплату.

Механизм должен работать так, чтобы охватить как можно большее количество населения с минимальными бюрократическими барьерами. При этом помощь должна попадать напрямую к нуждающемуся без посредников.

Будут ли те, кто подаст заявку на компенсацию, даже если они не нуждаются? Да! Такие будут. Будут те, кто «увеличит» количество детей, кто-то из самозанятых может скрыть свой доход и т. д. Однако их будет немного. И даже если деньги будут отданы не тем людям, которые в них нуждаются, это не настолько большая проблема, чтобы отложить массовую помощь и терять время. При оказании социальной помощи также важно учитывать количество детей и размер домохозяйства.

Кому и почему выгодна выдача денег?

Прежде всего, людям, которые нуждаются в помощи прямо сейчас: они не думают о своих будущих налоговых платежах, скидках на процентную ставку кредита или более высокой инфляции. Они буквально борются за выживание и нуждаются в средствах на еду и другие основные потребности. Этот год в стране был назван Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Оцифровывая весь процесс социальной помощи, государство выигрывает во многом. Оно получит базу данных людей, которые ранее принадлежали к неформальному сектору. Имея их данные для заполнения форм, получения ИНН и банковских счетов, государство сможет лучше понять картину экономики, населения, рынка труда. В конце концов, это поможет оценивать картину не по результатам небольших выборочных опросов, а на основании административных данных о реальных людях и их поведении.

Думается, что у нас есть всё для оказания оперативной помощи нуждающимся: опыт работы колл-центров, достаточное количество банковских работников, которые могут помочь с ускоренным выпуском карт, налоговых работников для выдачи ИНН. Этот опыт станет существенным шагом в направлении цифровизации общества и государства.

И самая большая победа здесь — большая часть (если не все) денег, предназначенных для большинства нуждающихся людей, будут доставлены нуждающимся без каких-либо транзакционных издержек, и они не потеряются где-то посередине.

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