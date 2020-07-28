Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявил хищение непродовольственных товаров на 53 млн сумов, которые предназначались эвакуированным жителям Сардобинского района Сырдарьинской области, сообщили «Газете.uz» в Генпрокуратуре.

В ходе доследственной проверки, проведенной районным отделением департамента, выяснилось, что гражданин М. Ж., оформив поддельные документы от имени руководства Общества Красного Полумесяца, вывез со склада непродовольственные товары, которые должен был доставить эвакуированному населению в районную школу №21. Вместо этого груз был реализован неизвестным лицам.

По данному факту в отношении М. Ж. возбуждено уголовное дело по пункту «б» статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведется следствие.

Напомним, десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны затопления в Сырдарьинской области, где 1 мая произошел прорыв плотины Сардобинского водохранилища. Людей временно размещали в школах, колледжах, лицеях и детских садах.