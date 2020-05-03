Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны затопления в Сырдарьинской области, где 1 мая произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. Пока не спадёт вода, людей временно размещают в школах, колледжах, лицеях и детских садах.

В первый день людей размещали и в частных домах, где их радушно приютили жители. Многие семьи приняли сотрудники УВД соседней Джизакской области. Сейчас все эвакуированные размещены централизованно. В пресс-службе МЧС Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что в области завершается строительство резервного полевого лагеря.

Корреспондент «Газеты.uz» Никита Макаренко посетил один из центров размещения эвакуированных — детский сад №3 Мирзаабадского района. Как раз в это время сотрудники сада, МВД и прокуратуры занимались сортировкой гуманитарной помощи — одежды. Она поступила от местных жителей и из Ташкента.

Одежды было так много, что эвакуированные смогли выбрать то, что им приглянулось. Оставшиеся вещи волонтеры Союза молодежи унесли в другой центр.

Сотрудники детсада сообщили, что все необходимое имеется. Хокимият организовал питание. В детском саду находилось 24 эвакуированных ребёнка.

Взрослые в беседе с корреспондентом рассказали, что ни в чем особо не нуждаются. Их устраивают условия, но они хотели бы скорее вернуться домой. Люди беспокоятся за своё имущество и будущее.

Во время нахождения в детском саду корреспондент наблюдал приезд волонтеров из числа местных жителей. Волонтерам содействовал инспектор профилактики. Они раздали игрушки и подгузники для детей.

В Сырдарьинскую область продолжает поступать гуманитарная помощь из разных регионов страны. По трассе «Ташкент-Гулистан» можно увидеть множество грузовиков с продуктами, одеждой и мебелью.

В воскресенье хокимият Ташкента обратился к горожанам с просьбой прекратить сбор помощи ввиду ее избытка.

На месте событий был корреспондент «Газеты.uz» Никита Макаренко.

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