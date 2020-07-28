В январе-июне объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана, по предварительной оценке, составил 255,2 трлн сумов, говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Прирост ВВП замедлился до 0,2% против 6% в первом полугодии 2019 года и 5,9% — в январе-июне 2018 года.

При расчете в долларах США по среднему обменному курсу номинальный ВВП составил 26 млрд долларов, отмечается в отчете.

В структуре произведенного ВВП валовая добавленная стоимость производства товаров составила 145,4 трлн сумов, сферы услуг — 89,7 трлн сумов, а чистые налоги на продукты — 20,1 трлн сумов.

ВВП в расчете на душу населения страны за первые шесть месяцев составил 7,4 млн cумов (766 долларов). По сравнению с тем же периодом 2019 года этот показатель в реальном выражении снизился на 1,8%. Темпы прироста ВВП на душу населения в январе-июне 2018 и 2019 годов составляли 4,2% и 4,1% соответственно.

В мае Центральный банк прогнозировал падение темпов роста ВВП страны по итогам 2020 года до 1,5−2,5% из-за снижения экономической активности в результате пандемии коронавируса.