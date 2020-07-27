Территория Узбекистана 27−29 июля будет находится под влиянием слабого западного переноса в атмосфере, с которым ожидается умеренно жаркая и сухая погода по большей части страны, сообщил Узгидромет.

Лишь по предгорным и горным районам Узбекистана, а во вторник, 28 июля, — и по равнинной территории Ферганской долины местами возможны кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха будет в пределах +35…+38 градусов, местами до +40 градусов,

В четверг, 30 июля, над районами Поволжья и северо-западными районами Узбекистана ожидается формирование высотного циклона, который 31 июля и в первые дни августа будет оказывать влияние на формирование погоды по всей территории страны.

Так, 31 июля местами по всем областям Узбекистана, 1−2 августа — по предгорным и горным районам возможны кратковременные дожди, грозы.

Дневная температура воздуха понизится до +33…+36 градусов, что близко к климатической норме для конца июля-начала августа.

В отдельные дни местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 м/с.