Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа.

В сообщении комиссии отмечается, что повторное ужесточение карантинных мер с 10 июля дало положительный результат: сократилось количество случаев заболевания COVID-19 среди населения и увеличилось ежедневное число случаев выздоровления.

«Строгое соблюдение ограничений гражданами, в частности, самоизоляция, социальное дистанцирование в общественных местах, использование медицинских масок, средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также мытье рук с мылом, являются ключевыми факторами разрыва цепочки распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

В заявлении комиссии указано на необходимость соблюдения в период действия карантинных ограничений следующих требований:

В государственных органах и организациях к деятельности непосредственно на рабочих местах должны быть привлечены только сотрудники, выполняющие работу, которую невозможно остановить. Остальные сотрудники должны быть отправлены в трудовой отпуск согласно законодательству либо в максимально возможной степени работать дистанционно (онлайн).

Должна быть приостановлена отправка сотрудников в командировки, а все собрания должны проходить исключительно в онлайн-режиме.

При выявлении среди работников коронавируса рекомендовано при необходимости оказывать материальную помощь для приобретения им лекарств.

Сохраняется запрет на проведение свадеб, семейных и других мероприятий.

Учитывая риск коронавируса для пожилых граждан, а также граждан, страдающим некоторыми заболеваниями (сахарный диабет, метаболические синдромы, аутоиммунные заболевания, заболевания крови, сердца, сосудистые, онкологические заболевания и т. д. ), лицам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без причины.

В общественных местах, на улицах, площадях, в скверах и махаллях запрещено собираться группами из более трех человек, должна соблюдаться социальная дистанция в 2 м и использоваться лицевые маски.

Остается приостановленной деятельность следующих объектов:

аттракционов в парках и садах;

в парках и садах; вещевых рынков и крупных магазинов непродовольственных товаров;

и крупных магазинов непродовольственных товаров; спортивных залов, фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;

фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов; дошкольных образовательных организаций, учебных курсов и кружков всех видов;

учебных курсов и кружков всех видов; пунктов общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки (кейтеринга);

(рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки (кейтеринга); санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, хостелов, пляжей и других мест отдыха;

гостевых домов, хостелов, пляжей и других мест отдыха; парикмахерских и салонов красоты.

Кроме того, сохраняется запрет на въезд и выезд автотранспорта в Каракалпакстан, области и Ташкент, включая нелинейные такси (за исключением передвижения между Ташкентом и Ташкентской областью).

Крупным субъектам предпринимательства в период карантинных ограничений рекомендовано назначить сотрудника, ответственного за соблюдение санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований на производственных, сервисных и торговых объектах.

Жесткие карантинные ограничения утратили смысл из-за распространения коронавируса среди населения, считает иммунолог-инфекционист Азиза Ходжаева. Вирусолог Дилдора Секлер отметила, что сейчас важна медицинская сортировка пациентов.