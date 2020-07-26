Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа.
В сообщении комиссии отмечается, что повторное ужесточение карантинных мер с 10 июля дало положительный результат: сократилось количество случаев заболевания COVID-19 среди населения и увеличилось ежедневное число случаев выздоровления.
«Строгое соблюдение ограничений гражданами, в частности, самоизоляция, социальное дистанцирование в общественных местах, использование медицинских масок, средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также мытье рук с мылом, являются ключевыми факторами разрыва цепочки распространения коронавируса», — говорится в сообщении.
В заявлении комиссии указано на необходимость соблюдения в период действия карантинных ограничений следующих требований:
В государственных органах и организациях к деятельности непосредственно на рабочих местах должны быть привлечены только сотрудники, выполняющие работу, которую невозможно остановить. Остальные сотрудники должны быть отправлены в трудовой отпуск согласно законодательству либо в максимально возможной степени работать дистанционно (онлайн).
Должна быть приостановлена отправка сотрудников в командировки, а все собрания должны проходить исключительно в онлайн-режиме.
При выявлении среди работников коронавируса рекомендовано при необходимости оказывать материальную помощь для приобретения им лекарств.
Сохраняется запрет на проведение свадеб, семейных и других мероприятий.
Учитывая риск коронавируса для пожилых граждан, а также граждан, страдающим некоторыми заболеваниями (сахарный диабет, метаболические синдромы, аутоиммунные заболевания, заболевания крови, сердца, сосудистые, онкологические заболевания
В общественных местах, на улицах, площадях, в скверах и махаллях запрещено собираться группами из более трех человек, должна соблюдаться социальная дистанция в 2 м и использоваться лицевые маски.
Остается приостановленной деятельность следующих объектов:
- аттракционов в парках и садах;
- вещевых рынков и крупных магазинов непродовольственных товаров;
- спортивных залов, фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;
- дошкольных образовательных организаций, учебных курсов и кружков всех видов;
- пунктов общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки (кейтеринга);
- санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, хостелов, пляжей и других мест отдыха;
- парикмахерских и салонов красоты.
Кроме того, сохраняется запрет на въезд и выезд автотранспорта в Каракалпакстан, области и Ташкент, включая нелинейные такси (за исключением передвижения между Ташкентом и Ташкентской областью).
Крупным субъектам предпринимательства в период карантинных ограничений рекомендовано назначить сотрудника, ответственного за соблюдение санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований на производственных, сервисных и торговых объектах.
Жесткие карантинные ограничения утратили смысл из-за распространения коронавируса среди населения, считает иммунолог-инфекционист Азиза Ходжаева. Вирусолог Дилдора Секлер отметила, что сейчас важна медицинская сортировка пациентов.
Anvar
Финансовую помощь слабо дать всем людям, которые не могут пойти на работу? Зачем это всё надо, весь мир уже открылся, а у нас до сих пор ставят палку в колеса экономики и жизни людей. Или правительство не понимает ситуацию из-за того что они не потеряли свою работу и на них не действует ограничения по передвижению? Раздайте денег!
Maxim Aliev
Супер!!!
Молодцы!!!
Так держать!!!
(С-сарказм)
Николай Владимирович
Я уже не знаю, нет нормальных слов. Все кто принимает решения ездят со стикерами, ведут стройки и едят в своих ресторанах. У них нет Карантина. В это время то там то здесь выявляют хищения. А простые люди на всё это смотрят и думают как заработать себе на хлеб — у народа Карантин!
Шалтай Болтай
Так легко одним росчерком пера продлевают и продлевают карантин. И всем чиновникам уже плевать на тех, кто сидит без работы благодаря их действиям.
Kostya V
“спасибо“.. Вы уже потеряли всякое доверие и уважение народа. Вот я вам желаю, чтобы у вас стол был накрыт точно так же как у простого народа в эти трудные времена, и чтобы к вам не приехала скорая когда нужно будет, дай Бог чтобы с вами случилось все то что происходит с простым народом, весь этот ужас, страх, голод..
Иван Смирнов
Как так? А эти слова:
Хабибулла Акилов, — вводятся ограничения — “всего“ на 20-21 день. Это нужно, чтобы прервать цепочку распространения COVID-19.
"Изначально мы просили два инкубационных периода (по 14 дней — 28 дней), но нам сказали, что для людей это будет очень сложно. Можем максимум терпеть 20 дней. Нам удалось убедить комиссию хотя бы на 20 дней.
Видеотрансляция — https://www.youtube.com/watch?v=6_KU8x9PwgE&feature=share
➖ @gazetauz ➖
Я лично устал терпеть!
Никакой помощи от государства нет. Только слова.
Vladimir Kadalashvili
Оказывается, из-за карантина люди и выздоравливают быстрее, вот оно как.
Мария Ирматова
никакого снижения заболеваемости нет, нет доступа к тестам и народ от, невозможности его сдать ,просто не обращается в эти службы
felix
ага в трудовой отпуск комиссия далека от народа, не в одной организации больше двух не дают в год, либо сиди дома либо езди на такси
Raxmatulla Raxim
ВОПРОС К СПЕЦКОМИССИИ: Входит ли посещение к стоматологу в список разрешенных??? Добровольно к зубному никто не ходит.
Vladimir Kadalashvili
И еще хочу добавить, что все, кого я знаю, регулярно моют руки и носят маски. А судя по предыдущим сообщениям, например о том, что на больного коронавирусом в легкой форме тратились 3000 долларов (и Минздрав до сих пор не предоставил хотя бы приблизительную смету), о закупке кислородных концентраторов хокимиятом Бухары по явно завышенной цене, об очевидном сокрытии числа смертей, о “приписках“ заразившихся и умерших от коронавируса — руки чистые далеко не у всех.