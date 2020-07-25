Введение жесткого карантина в условиях распространения коронавируса среди населения Узбекистана теряет свой смысл. Об этом в передаче Tez Yordam на телеканале Milliy TV заявила клинический иммунолог-инфекционист клиники Defactum Laboratories, кандидат медицинских наук Азиза Ходжаева.

«Да, карантин должен быть, но не таким жестким, иначе теряется его основная идея. Изначально карантин создан для ограничения [распространения] заболевания. Но сейчас заболевание уже перешло в популяцию, оно распространилось среди населения. Мы вчера и до этого слышали, общаемся с пациентами — в одной семье не один пациент, а заражается и выздоравливает вся семья. Поэтому это заболевание в такое время уже не остановить», — сказала она.

С 10 июля по 1 августа в стране действует усиленный карантин. С 13 июля введены дополнительные ограничения. 23 июля президент Шавкат Мирзиёев согласился продлить карантин для снижения числа смертельных исходов от COVID-19.

Специалист отметила, что наличие жестких ограничений препятствует получению квалифицированной медпомощи населением.

«Нужно создать условия для пациентов. Кто-то должен дома лечиться, кому-то нужно отдельное внимание в виде госпитализации в больницу и подключения к кислороду. В текущее время не нужен такой жесткий карантин, как в апреле. Нам это мешает, поскольку люди не могут получить помощь, в том числе и для себя. Например, человек заразился. Нужно сдать кровь на анализ? Нужно. Нужно обратиться к врачу? Нужно. Компьютерная томография (МСКТ) или рентген нужны? Нужны. Он может выйти на улицу. Ладно, если врачи, медсестры поликлиники в спецформе ходили бы по домам, но в такое время тяжело на них вешать этот груз — не выдержит поликлиническая служба. Вот есть частные поликлиники. Пациенты выберут для себя наиболее легкий путь», — сказала она.

Ведущий программы Комил Алламжонов в ответ указал, что в таком случае в больницах может не остаться мест для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

«Я говорю это с эпидемиологической точки зрения. В целом, если распространенность заболевания среди популяции была бы низкой, введение карантина было бы оправданным. Но сейчас число пациентов увеличилось, в каждой семье уже практически есть по одному заразившемуся. Поэтому карантин утратил свой смысл», — повторила Азиза Ходжаева.

Специалист добавила, что для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме или средней тяжести, созданы условия дома. Поэтому нужно уделить внимание пациентам в тяжелом состоянии и не допустить, чтобы другие занимали их места в больнице.

Вирусолог, специалист по молекулярно-генетическим исследованиям, кандидат медицинских наук Дилдора Секлер также отметила, что карантин изначально вводился для ограничения распространения заболевания и подготовки койко-мест в больницах, но сейчас коронавирус проник в популяцию, поэтому нужно уделить первостепенное внимание медицинской сортировке (сортировка пострадавших по приоритетности, основанная на оценке тяжести состояния — ред.).

«Например, в „Узэкспоцентре“ открылась крупная клиника (распределительный центр), где подряд принимаются пациенты, определяют степень тяжести заболевания у пациента — легкая, средняя или тяжелая форма, а после „легких“ отправляют домой, „средним“ оказывают помощь, и если состояние не ухудшается, то также отправляют домой, а ["тяжелых» — в больницу]", — объяснила она.

Ранее член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов объяснял, что к строгому карантину было решено вернуться, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения и прервать цепочку распространения вируса.