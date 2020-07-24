Правительство Узбекистана закупило 1300 кислородных концентраторов, 20 ПЦР-аппаратов и противовирусные лекарства из Китая. Самолет с грузом приземлился в Ташкенте, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Отмечается, что медицинское оборудование передано Министерству здравоохранения, которое распределит груз в разрезе регионов, исходя из их потребностей.

В ближайшее время ожидается еще одна поставка специализированной медтехники в таком же объеме.

По данным телеканала, один ПЦР-аппарат может проводить до 400 анализов в день. Кислородные концентраторы рассчитаны на обслуживание одновременно двух пациентов и могут работать круглосуточно.

20 июля президент Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по скорейшей доставке кислородных концентраторов и пульсоксиметров в Узбекистан. Он заявил, что при необходимости будет выделен специальный самолет. Процедуры ввоза этого мединвентаря предпринимателями были облегчены постановлением Кабинета Министров от 22 июля, а пошлины обнулены.