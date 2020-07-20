Президент Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову принять меры по скорейшей доставке кислородных концентраторов и пульсоксиметров в Узбекистан. Поручение прозвучало 20 июля на видеоселекторном совещании по текущей ситуации с эпидемией COVID-19 в Ташкенте и столичном регионе, сообщает пресс-служба главы государства.

«В зарубежных странах на каждого пациента с воспалением легких незамедлительно надевают специальную маску с кислородным концентратором и облегчают поступление воздуха, следят за насыщенностью крови кислородом с использованием пульсоксиметра», — говорится в сообщении.

Для завоза этого медицинского инвентаря при необходимости будет выделен специальный самолет. Президент также поручил облегчить процедуры ввоза кислородных концентраторов предпринимателями.

Кроме того, на совещании отмечалось, что необходимо увеличить количество кислородных точек более чем на 1000 в многопрофильной поликлинике Ташкентской медицинской академии, Республиканском специализированном центре терапии и медицинской реабилитации, Ташкентской городской клинической больнице №1, республиканских клинических больницах №1 и №2 и во всех недавно открытых провизорных клиниках.

Определено, что хокимият Ташкента, МВД и хокимы каждого района будут отвечать за регулярное пополнение медицинских учреждений кислородом.

Ранее директор Smartgov consulting Азиза Умарова, заявившая о необходимости приобретения кислородных концентраторов, указала, что приказом министра здравоохранения от 15 апреля 2020 года перечень препаратов и оборудования для нужд Минздрава освобождены от регистрации, но требуется сертификация. Частному бизнесу для импорта концентраторов до сих пор требуется и регистрация, и сертификация.

«Просим Минздрав срочно отказаться от регистрации сертификации на кислородные концентраторы и пульсоксиметры (пункты 64 и 66) хотя бы на месяц, чтобы они могли на рынок поступить. По человеческим ценам. Для наших людей», — написала она.

Кроме того, обнулены пошлины на устройства для механотерапии, аппараты массажные, аппаратуру для психологических тестов для определения способностей, аппаратуру для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура.