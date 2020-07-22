Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 22 июля упрощается импорт и вывод на рынок ряда лекарств и некоторых видов медицинского оборудования, сообщили «Газете.uz» в правительстве. Текст также опубликован на Telegram-канале Koronavirus Info.

Документ направлен на предотвращение нехватки лекарств, предметов медицинского назначения и оборудования в стране, а также защиту жизни и здоровья граждан и обеспечение своевременной медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Согласно постановлению, до 1 октября при импорте и производстве местными производителями медицинских приборов и медицинского оборудования согласно приложению №1 (приводится ниже), включая кислородные концентраторы, пульсовые оксиметры и биологически активные добавки, содержащие цинк, магний, селен и витамин D, разрешается проводить таможенное оформление (при импорте) и реализацию без государственной регистрации и обязательной сертификации.

Кроме того, при импорте и производстве местными производителями лекарств согласно приложению №2 (прилагается ниже) разрешается проводить таможенное оформление (при импорте) и реализацию без государственной регистрации, но с сертификацией в течение пяти дней (только после проведения некоторых химических анализов).

Специальная республиканская комиссия может вносить дополнения и изменения в вышеуказанные приложения.

Импортеры и производители лекарств и медоборудования несут ответственность за качество и безопасность товара и должны предоставлять Агентству по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве информацию в течение пяти дней с даты продажи товара.

Для проведения химических анализов при сертификации необходимо предоставить протокол испытаний производителя и документ, в котором указаны методы испытаний, а также указать международное непатентованное название на упаковке препарата на узбекском, русском или английском языках.

До 1 октября 2020 года временно приостанавливается вывоз из Узбекистана лекарств, медицинских предметов и техники (за исключением таможенного режима реэкспорта).

При этом, разрешение на экспорт некоторых видов перечисленных товаров будет предоставляться на основе совместного заключения Республиканской спецкомиссии, Министерства экономического развития и сокращения бедности и Агентства по развитию фармотрасли.

Государственный таможенный комитет и Пограничные войска Службы государственной безопасности усилят контроль на границах для недопущения незаконного вывоза лекарств и медоборудования.

Приложение №1

№

Название медицинских изделий и оборудования

1

Бактерицид лампалар

2

Ўмров ости катетери

3

Сўриб олувчи катетер

4

Интубацион трубка

5

Бир маротабалик ҳимоя комбензони

6

Бир маротабалик респиратор N95

7

Биобокс

8

Небулайзер

9

УТТ аппарати (УЗИ)

10

Кардиомонитор

11

Ангиокатеторлар

12

Фолей катетер

13

ЭКГ

14

Эндотрахеал трубка

15

Трахеоостомия учун тўплам

16

Кислород канюласи

17

Ошқозон зонди

18

Рентген плёнкаси

19

Тиббиёт ниқоби

20

Инфузион насос учун шприц

21

Қон намуналари, шунингдек қон ва унинг таркибий қисмларини сақлаш учун контейнерлар

22

Оксигенаторлар

23

Трахеал, эндотрахеал, нафас олиш, трахеостоматик трубкалар

24

Анестезия фильтрлари, нафас олиш ниқоблари

25

Ўпкани сунъий нафас олдириш аппарати (ИВЛ)

26

Тиббий термометрлар

27

Контактсиз термометрлар (пирометр)

28

Тепловизор ускунаси

29

Кўлқоплар (стерил ва стерил бўлмаган)

30

Дефибриллятор

31

Лорингоскоп

32

КШС аппарат тўплами

33

Пульсоксометр

34

Инфузион насос

35

Кислород концентратори

36

Инфузион дозатор

37

Компьютер томография ускунаси (КТ)

38

Мобиль (кўчма) рақамли рентген аппарати

39

ПЦР аппарати тўплами

40

Функционал кроват

41

Рақамли стационар рентген аппарати

42

Амбу қопчаси

43

Болалар танометри

44

Катталар танометри

45

Мультиспираль компьютер томография ускунаси (МСКТ)

46

Электросўрғич

47

Электрокоагулятор

48

Холтер монитори

49

Бронхофиброскоп

50

СРАР аппарати

51

Чақалоқлар учун ўпкани сунъий нафас олдириш (ИВЛ) ускунаси (сарфлов материаллари билан)

52

Беморларни ташиш учун ғилдиракли арава (каталка)

53

Ҳарорати -18 С ва ундан паст бўлган,

54

160−200 литр сиғимли музлатгич

55

Реагентларни сақлаш учун ҳароратни бошқариш функцияли музлатгич

56

Лаборатория шкафи (вытяжной)

57

Термостат

58

Дистилляторлар

59

Автоклав 400 литрли (бикслари билан)

60

Автоклав 100 литрли (бикслари билан)

61

Центрифуга

62

Қуритиш шкафи

63

Хирургик отсос

64

2-камерали музлатгич (-18- +4)

65

Бинокуляр микроскоп чироқли

66

Лаборатория учун электрон тарози

67

ПЦР тест-системаси (тест — диагностикум)

68

ПЦР шкаф

69

Биокимёвий анализатор

70

Автоматик гематологик анализатор

71

Автоматик қон ивишини аниқлаш анализатор

72

(5000 бемор учун реагентлари билан)

73

Иммунофермент анализатор (ИФА аппарат)

74

Автоматик пешоб анализатор

75

Гемодиализ ускунаси

76

20 ўринли гемодиализ ускунаси учун сув тозалаш тизими

77

Мультифильтрат ускунаси

78

Гемодиализ ускунасини тозалаш миксери

79

Электролитли анализатор

80

Дуоденогастрофиброскоп

81

Эритроцитларни чўкиш тезлигини аниқлаш учун автоматик анализатор (СОЭ анализатор)

82

Муфель печкаси (кичик)

83

Ҳимоя кўзойнаги

84

Спирт сақловчи антисептик

85

Антисептик дозатор

86

Дезинфекцион спрей



Приложение №2