Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 22 июля упрощается импорт и вывод на рынок ряда лекарств и некоторых видов медицинского оборудования, сообщили «Газете.uz» в правительстве. Текст также опубликован на Telegram-канале Koronavirus Info.
Документ направлен на предотвращение нехватки лекарств, предметов медицинского назначения и оборудования в стране, а также защиту жизни и здоровья граждан и обеспечение своевременной медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
Согласно постановлению, до 1 октября при импорте и производстве местными производителями медицинских приборов и медицинского оборудования согласно приложению №1 (приводится ниже), включая кислородные концентраторы, пульсовые оксиметры и биологически активные добавки, содержащие цинк, магний, селен и витамин D, разрешается проводить таможенное оформление (при импорте) и реализацию без государственной регистрации и обязательной сертификации.
Кроме того, при импорте и производстве местными производителями лекарств согласно приложению №2 (прилагается ниже) разрешается проводить таможенное оформление (при импорте) и реализацию без государственной регистрации, но с сертификацией в течение пяти дней (только после проведения некоторых химических анализов).
Специальная республиканская комиссия может вносить дополнения и изменения в вышеуказанные приложения.
Импортеры и производители лекарств и медоборудования несут ответственность за качество и безопасность товара и должны предоставлять Агентству по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве информацию в течение пяти дней с даты продажи товара.
Для проведения химических анализов при сертификации необходимо предоставить протокол испытаний производителя и документ, в котором указаны методы испытаний, а также указать международное непатентованное название на упаковке препарата на узбекском, русском или английском языках.
До 1 октября 2020 года временно приостанавливается вывоз из Узбекистана лекарств, медицинских предметов и техники (за исключением таможенного режима реэкспорта).
При этом, разрешение на экспорт некоторых видов перечисленных товаров будет предоставляться на основе совместного заключения Республиканской спецкомиссии, Министерства экономического развития и сокращения бедности и Агентства по развитию фармотрасли.
Государственный таможенный комитет и Пограничные войска Службы государственной безопасности усилят контроль на границах для недопущения незаконного вывоза лекарств и медоборудования.
Приложение №1
|№
|Название медицинских изделий и оборудования
|1
|Бактерицид лампалар
|2
|Ўмров ости катетери
|3
|Сўриб олувчи катетер
|4
|Интубацион трубка
|5
|Бир маротабалик ҳимоя комбензони
|6
|Бир маротабалик респиратор N95
|7
|Биобокс
|8
|Небулайзер
|9
|УТТ аппарати (УЗИ)
|10
|Кардиомонитор
|11
|Ангиокатеторлар
|12
|Фолей катетер
|13
|ЭКГ
|14
|Эндотрахеал трубка
|15
|Трахеоостомия учун тўплам
|16
|Кислород канюласи
|17
|Ошқозон зонди
|18
|Рентген плёнкаси
|19
|Тиббиёт ниқоби
|20
|Инфузион насос учун шприц
|21
|Қон намуналари, шунингдек қон ва унинг таркибий қисмларини сақлаш учун контейнерлар
|22
|Оксигенаторлар
|23
|Трахеал, эндотрахеал, нафас олиш, трахеостоматик трубкалар
|24
|Анестезия фильтрлари, нафас олиш ниқоблари
|25
|Ўпкани сунъий нафас олдириш аппарати (ИВЛ)
|26
|Тиббий термометрлар
|27
|Контактсиз термометрлар (пирометр)
|28
|Тепловизор ускунаси
|29
|Кўлқоплар (стерил ва стерил бўлмаган)
|30
|Дефибриллятор
|31
|Лорингоскоп
|32
|КШС аппарат тўплами
|33
|Пульсоксометр
|34
|Инфузион насос
|35
|Кислород концентратори
|36
|Инфузион дозатор
|37
|Компьютер томография ускунаси (КТ)
|38
|Мобиль (кўчма) рақамли рентген аппарати
|39
|ПЦР аппарати тўплами
|40
|Функционал кроват
|41
|Рақамли стационар рентген аппарати
|42
|Амбу қопчаси
|43
|Болалар танометри
|44
|Катталар танометри
|45
|Мультиспираль компьютер томография ускунаси (МСКТ)
|46
|Электросўрғич
|47
|Электрокоагулятор
|48
|Холтер монитори
|49
|Бронхофиброскоп
|50
|СРАР аппарати
|51
|Чақалоқлар учун ўпкани сунъий нафас олдириш (ИВЛ) ускунаси (сарфлов материаллари билан)
|52
|Беморларни ташиш учун ғилдиракли арава (каталка)
|53
|Ҳарорати -18 С ва ундан паст бўлган,
|54
|160−200 литр сиғимли музлатгич
|55
|Реагентларни сақлаш учун ҳароратни бошқариш функцияли музлатгич
|56
|Лаборатория шкафи (вытяжной)
|57
|Термостат
|58
|Дистилляторлар
|59
|Автоклав 400 литрли (бикслари билан)
|60
|Автоклав 100 литрли (бикслари билан)
|61
|Центрифуга
|62
|Қуритиш шкафи
|63
|Хирургик отсос
|64
|2-камерали музлатгич (-18- +4)
|65
|Бинокуляр микроскоп чироқли
|66
|Лаборатория учун электрон тарози
|67
|ПЦР тест-системаси (тест — диагностикум)
|68
|ПЦР шкаф
|69
|Биокимёвий анализатор
|70
|Автоматик гематологик анализатор
|71
|Автоматик қон ивишини аниқлаш анализатор
|72
|(5000 бемор учун реагентлари билан)
|73
|Иммунофермент анализатор (ИФА аппарат)
|74
|Автоматик пешоб анализатор
|75
|Гемодиализ ускунаси
|76
|20 ўринли гемодиализ ускунаси учун сув тозалаш тизими
|77
|Мультифильтрат ускунаси
|78
|Гемодиализ ускунасини тозалаш миксери
|79
|Электролитли анализатор
|80
|Дуоденогастрофиброскоп
|81
|Эритроцитларни чўкиш тезлигини аниқлаш учун автоматик анализатор (СОЭ анализатор)
|82
|Муфель печкаси (кичик)
|83
|Ҳимоя кўзойнаги
|84
|Спирт сақловчи антисептик
|85
|Антисептик дозатор
|86
|Дезинфекцион спрей
Приложение №2
|№
|Название лекарств и активных биологических добавок
|1
|Умифеновир
|2
|Меглюмина акридонацетат
|3
|Гидроксихлорохин
|4
|Рибавирин
|5
|Ритонавир
|6
|Фавипиравир
|7
|Лопинавир
|8
|Циклоферон
|9
|Ремдесивир
|10
|Ивермектин
|11
|Нелфинавир
|12
|Преднизалон
|13
|Ингаверин
|14
|Анаферон
|15
|Парацетамол
|16
|Аскорбиновая кислота
|17
|Дексаметазон
|18
|Ципрофлоксацин
|19
|Цефаперазон сулбактам
|20
|Аминокислота эритмалар
|21
|Гроприносин
|22
|Арепливир
|23
|Цинк
|24
|Магний
|25
|Селен
|26
|Витамин Д
|27
|Ацетилцистеин
|28
|Строфантин К 25 мкг/1 мл
|29
|Эпинефрин гидрохлориди 1 мг/мл
|30
|Атропин сульфата 1 мг/ мл
|31
|Сальбутамол 1 мг/мл инг. учун эритма
|32
|Сульфокамфокаин 99,2 мг/мл
|33
|Интерферон
|34
|Эноксапарин
|35
|Гепарин
|36
|Азитромицин
|37
|Гелофузин
|38
|Дофамин
|39
|Амброксол
|40
|Дипиридамол
|41
|Альбумин
|42
|Фуросемид
|43
|Криопреципитат
|44
|Меропенем
|45
|Апиксабан
|46
|Ривароксабан