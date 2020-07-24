Потеря работы, изоляция, семейные неурядицы, бесконечные новости о росте количества заражённых коронавирусом и смертельных случаев, а также неопределённость будущего на фоне пандемии могут повлиять на ментальное здоровье человека.

Психологическое утомление и истощение, бессонница, депрессия и страх, а также суицидальные настроения могут возникать на фоне глобальных потрясений. Согласно исследованиям, подобные настроения были не редки и во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002 году, и во время пандемии испанского гриппа в 18−20 годах прошлого столетия. Пандемия коронавируса не исключение.

Исследование американских ученых, опубликованное в журнале QIM 19 июля, показывает, что в период пандемии люди чаще подвергаются депрессивным состояниям. Эмоциональное истощение настигает не только людей, находящихся в группе риска по COVID-19, но представителей других групп населения. При этом в информационном поле чаще говорится о физических, чем о психологических последствиях воздействия коронавируса на организм человека.

Специалист Альянса психологов «Глобус — планета возможностей», кандидат психологических наук Екатерина Хахлина в интервью с корреспондентом «Газеты.uz» рассказала, как сохранить психологический комфорт, как распознать опасное для жизни душевное состояние и как оказать помощь близким, которые сейчас могут находиться на грани (аудиоподкаст можно послушать здесь).







— Что происходит с психологическим состоянием человека, который ждет результат анализа на коронавирус, лечится от него или просто находится под информационным давлением пандемии? Как справиться со страхами или паникой в этой ситуации?

— В первую очередь, вспомните, у нас была проблема с ВИЧ/СПИД. Мы не знали, как с этим справиться. В результате есть люди, которые прожили десять, пятнадцать и двадцать лет с этим заболеванием. У них — семьи и дети. Люди живут и работают. Все с ними в порядке.

Понятное дело: когда человек узнает, что у него коронавирус, он начинает нервничать и переживать. В первую очередь я бы порекомендовала не накручивать и не рисовать самые страшные и ужасные картинки. Да, есть люди, кто умирает, но нельзя сказать, что они умирают только от коронавируса. Там есть сопутствующие заболевания. Там есть иммунитет, другие причины. Также люди умирают от гриппа, пневмонии, от той же автокатастрофы.

Первая задача человека — это сказать стоп и задаться вопросом: «Даже если у меня сейчас выявится коронавирус. Мне повезет, я найду хороших врачей, хорошие лекарства, у меня в жизни все будет хорошо. Я вылечусь. Либо это все пройдет в легкой форме». Самое главное все-таки включить позитивный настрой — даже если врачи и лекарства не сразу найдутся.

Естественно, в данной ситуации нельзя сидеть дома и просто ждать. Мы обращаемся к врачам, принимаем меры предосторожности, лекарства, сдаем тесты и все остальное. Да, большинство людей в любом случае переболеют. Но, как мы видим, все равно статистка говорит о том, что людей с тяжелой формой не так много. От нас зависит, какую форму мы перенесем, от того, насколько у нас будет крепкое здоровье, а крепкое здоровье все-таки зависит от крепких нервов.

— Как найти в себе силы, чтобы перестроиться?

— В первую очередь, надо научиться их не растрачиваться. Чаще всего сложно тем людям, кто мало думает о самом себе, кто зачастую думает о близких, окружающих, других людях. Это, конечно, очень хорошо. Но мы понимаем, что очень важно сохранять самого себя для того, чтобы мы были полезны другим людям.

Вспомним пример с борта самолета. Когда человеку объясняют технику безопасности, ему говорят о том, что в аварийных ситуациях сначала мама должна надеть кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Если мама остается жива и здорова, она способна спасти ребенка. Если она сначала надевает кислородную маску на ребенка и не успевает помочь себе, то ребенок может не выжить. То же самое происходит в жизни.

— Как в нашем обществе относятся к демонстрации человеком своих душевных проблем? Говорят, что люди стесняются поднимать их публично. Стоит ли этого стесняться?

— Я не могу говорить за всех людей, я могу говорить о своем опыте. Чаще всего люди стесняются, переживают, скрывают и боятся за то, что эта информация может выйти и повлиять на их родных, близких, брак, карьеру или еще на что-то. Но, как говорится в анекдоте, если у психологов все люди здоровы, то у психиатров — достаточно недообследованных. Мы сами не знаем, кто на самом деле достаточно здоров, а кто находится в состоянии, когда нужна помощь.

Есть состояние нормы, есть состояния пограничные, есть состояние болезни. Когда человек находится в пограничном состоянии, то нельзя сказать, что он абсолютно здоров, но он еще не болен. В этом состоянии люди редко доходят до специалистов. Они занимаются самолечением, что приводит к ухудшению здоровья. Те же самые неврозы. Очень много людей, детей находится в состоянии невроза.

Как понять, что человек находится в состоянии невроза? Это повышенная вспыльчивость, повышенная раздражительность, склонность к плаксивости, тики, глаза дергаются, лоб дергается, люди как будто бы шмыгают носом, покашливают, но это не связано с болезнью, это «психологическое покашливание». Дергаются ноги, дергаются руки, идет асимметрия лица. Такие люди чаще всего очень обидчивы. Мы можем их часто встречать вокруг себя. Люди сами даже не знают, что им нужна помощь специалиста.

Кстати, я считаю, имеет смысл озвучить основные критерии нормы, чтобы люди понимали, в норме они или нет. Первый критерий — это хорошие взаимоотношения с людьми. Если человек легко, спокойно общается с людьми, чаще всего он здоров.

Если у человека в последнее время происходит много конфликтов с близкими, родными, друзьями, коллегами и ему кажется, что все как-то плохо к нему относятся и человек начинает закрываться и уходить от общества, то это первый признак того, что что-то не в порядке.

Любой здоровый человек чаще всего идет к людям. Неважно, экстраверт или интроверт, вне зависимости от темперамента. Мы все направлены на то, чтобы быть среди людей.

Второй критерий — это стремление к развитию, к росту. Когда человек стремится что-то изучать, развиваться, интересоваться. Это не обязательно чтение книг. Кто-то может научиться собирать тот же самый телефон. Самое главное — человек развивается. Человек изучает новую программу, он что-то «гуглит», ему что-то интересно.

Третий критерий — это чувство юмора. Человек может пошутить сам и может понять шутку. Посмеяться и не создать проблему. Если человек уходит от общества, имеет смысл задуматься и обратиться как минимум к невропатологу. Если невропатолог посчитает необходимым, то отправит к психиатру.

Мне бы хотелось развеять миф о том, что к психиатру идут только больные люди. Психиатры — абсолютно адекватные специалисты. Они не всегда и не всем назначают психотропные препараты. Они знают, кому надо, а кому не надо. Зачастую, если человек пришел к психиатру, а ему нет необходимости в лечении и нужен психолог, то психиатр отправляет к психологу. Бояться этого не стоит.

— Почему люди не хотят говорить о своих душевных переживаниях? Причина в их страхе быть осужденным обществом, собственной неосведомленности или неприятии себя?

— Я думаю, все вместе. Причем каждый случай индивидуален. Кто-то просто не знает, что нужно идти к специалисту. У меня были клиенты, которые мучались с проблемой, которую можно было решить за полгода. Были люди, которые боялись, что над ними посмеются. Были люди с низкой самооценкой. Много разных причин.

— Каковы ваши рекомендации родным людей, у которых есть проблемы психологического характера? Как им себя стоит вести?

— Чаще всего те люди, которые окружают людей, страдающих психологическими проблемами или заболеваниями, все-таки с ними связаны. Они внесли свою лепту, как-то повлияли на все это состояние. Первое — это, конечно, принять, что ситуация есть, что человеку нужна помощь, мотивировать его сходить к хорошим врачам.

Самое важное — это поддержка. Понимание, что любой из нас может оказаться в такой ситуации. Иногда родственники мешают: они начинают судить, осуждать, критиковать, говорить: «А вот, мы же тебе говорили». Этого делать не стоит. Также не стоит уходить в сильные переживания, в депрессию, что человек сильно болен. Это жизнь. Мы все чем-то болеем.

— Как научиться доверять своим близким и говорить с ними о своих душевных переживаниях?

— А какова цель им доверять?

— У кого же просить помощи, если не у родных и близких?

— Когда человек задается вопросом, доверять ли, значит доверие нарушено. По идее, да, если человеку плохо, мы идем к родителям, братьям, сестрам, друзьям. Но зачастую бывает так, что с самыми близкими складываются самые сложные отношения. Им страшно рассказывать о своих проблемах. Поэтому есть психологи в детских садах, школах, лицеях, институтах. Даже во многих компаниях есть HR-специалисты, которые обладают знаниями в области психологии.

Если отношения между родными доверительные, то надо обращаться к ним. Может быть, с первого раза они не поймут, не услышат. Имеет смысл повторить и объяснить. Не стоит бояться делиться, даже если человек не получит ожидаемой помощи. Как минимум, человек уже скажет и ему станет чуть легче.

Если эти попытки бесполезны, есть службы звонков. Можно позвонить психологам (номера телефонов приводятся в конце интервью — ред.) Очень часто психологи по телефону дают пятнадцати- или тридцатиминутную бесплатную консультацию, чтобы человек понял, к какому именно специалисту ему надо обратиться.

В крайнем случае можно обратиться в специальную скорую психиатрическую помощь. Специалисты приезжают и помогают, как скорая помощь. Люди боятся, потому что зачастую не знают, что есть решение.

— Вы упомянули скорую психиатрическую помощь на случай, если человеку очень плохо. «Очень плохо» может быть попыткой суицида или суицидальным настроением. Часто ли к вам обращаются за помощью на этом фоне?

— Чаще всего люди сами не понимают, что у них суицидальное настроение. Практически такого, наверное, не было, чтобы человек сам пришел и сказал, что у него желание совершить суицид. Есть такое понятие как аутосуицидальная направленность, или аутосуицидальное поведение. То есть, человек сам не понимает, что у него есть некая склонность к тому, чтобы вести себя к уходу из этого мира. Чаще всего это происходит на фоне сильных переживаний, стресса, безвыходной ситуации или отсутствия видения смысла жизни. В психологии это называется синдромом жертвы. Это когда человек постоянно находится в ситуации дискомфорта. У психологов есть определенные критерии, по которым можно распознать человека в таком состоянии. Порой человеку нужна экстренная помощь выхода из этого состояния.

— О каких критериях идет речь?

— Человек очень слабо держится за жизнь и свое здоровье. Он может переживать за жизнь и здоровье других людей, но не переживать за свое. Человек может часто упоминать о смерти, говорить о том, что ему не так много осталось. Фразы «неужели я доживу до какого-то возраста». Подростки могут говорить, что 40 лет — это очень большой возраст и что лучше уйти молодым.

На самом деле мы (люди — ред.) обычно игнорируем, когда человек говорит о смерти. В психологии такие слова даже в шутку игнорировать нельзя, потому что любая шутка несет долю правды. Даже если она сказана в состоянии обиды или переживания. Это может сказать ребенок, подросток, взрослый человек. На эти слова надо обратить внимание и обязательно провести беседу о том, что надо находить выход из любой ситуации, что человек важен и нужен.

Еще есть люди, которые хотят кого-то наказать, кто может инсценировать суицид — выпить таблетки или инсценировать болезнь, травму. К сожалению, наш организм не может критически отслеживать, говорим мы правду или мы шутим. К примеру, человек в шутку сказал, что у него болит голова и он не может прийти на встречу. Через пять минут голова может начать действительно болеть, хотя человек был абсолютно здоровым. Поэтому любые разговоры о нежелании жить или отсутствии смысла жизнь должны быть — психологами, в первую очередь, и всеми остальными — приняты во внимание.

— У людей, совершающих суицид, есть какие-то поведенческие предпосылки? Могут ли стресс, депрессия или пандемия стать неким фоном для совершения суицида?

— У человека должны быть отключены защитные механизмы, чтобы он осознанно и умышленно совершил суицид, а страх смерти — это самый сильный страх, который есть у человека. Чаще всего это [суицид] происходит в болезненном состоянии, причем депрессия — пограничное состояние.

Пандемия сама по себе может спровоцировать, но не может быть причиной. Почему? Потому что люди имеют разные состояния. Например, клаустрофобия. Человек, который длительное время находится в замкнутом пространстве естественно может испытывать сильные переживания, которые в крайнем случае могут привести к суициду.

— Пандемия — это триггер?

— Да, это триггер. У здорового человека в здоровом состоянии очень сильно функционирует механизм самозащиты и вряд ли он что-то с собой сделает.

— Вы сказали, что пандемия коронавируса может быть триггером, то есть предпосылкой совершения суицида, но не основной его причиной. Что имеется в виду?

— То, что мы, специалисты-психологи, видим сейчас, — это то, что у людей уже были какие-то проблемы. Были проблемы с работой — пандемия их усилила. Были трудности в семье, но на них закрывались глаза, потому что можно было уйти на работу, как-то меньше общаться. Так как люди сели дома и начали общаться чаще, все проблемы всплыли. Да, кто-то вовсе остался без работы.

Есть люди, которые могут быстро переориентироваться, перестроиться, найти другой выход. Кто-то выпускал пельмени, теперь начал выпускать антисептики.

Я не говорю, что это правильно или неправильно, но люди ищут выход. Я считаю, что наша задача — учиться адаптироваться. Я сама не очень любила онлайн-тренинги, потому что всегда комфортнее работать, когда есть личный контакт с людьми. Но что делать, если людям нужна помощь, когда есть карантин, безопасность твоя, клиентов и семьи. Конечно, начинаешь учиться. Сейчас я понимаю, что это нормально. Сложно тем людям, кому сложно перестраиваться.

— В чем ценность жизни?

— Наверное, в том, что мы каждый день можем испытывать разные чувства, разные эмоции, строить отношения, менять что-то в жизни. У каждого человека смысл жизни свой. У кого-то он заключается в одежде, у кого-то в общении с людьми.

Мне бы хотелось привести одну интересную притчу — разговор ангелов. Один другому говорит: «Я хочу спуститься на землю, чтобы получить опыт». Тот ему отвечает: «Какой ты опыт хочешь получить? Все знания у тебя есть». Он говорит: «Я не могу получить опыт общения и опыт эмоций, опыт чувств».

На самом деле, каждый из нас приходит на этот свет чтобы научится каким-то чувствам. Кто-то — любить, кто-то — прощать, кто-то — жалеть, кто-то — спасать, помогать.

В нашей ситуации — на карантине — нам стоит объединиться, поддерживать друг друга. Чаще общаться друг с другом, чаще звонить близким, родным, спрашивать у детей об их состоянии.

Проблема суицида в том, что человеку не с кем поговорить. Он сам в своей проблеме крутится и кажется, что это единственный выход. Когда человеку некомфортно, надо остановиться и задуматься: «А что я чувствую? А какая мысль вызвала это чувство?». Чаще всего наши эмоции вызваны определенными мыслями. Они не сами пришли. К примеру: «Когда же закончится этот карантин?» Или какая-нибудь другая.

Далее — это взять и подумать над этой мыслью с разных сторон, найти плюсы и выгоду: «Когда-то это закончится. Что-то же хорошее мы получили. Что-то важное мы узнали. Мы начинаем ценить каждый день. Мы начинаем ценить то, что мы вообще живы, здоровы, то, что мы дышим». После этого приходит другое эмоциональное состояние — возможно, надежда, возможно — радость.

Каждый приходит на этот свет с какой-то миссией. У каждого есть какая-то важная задача. Человек иногда находится в стрессе и не понимает, что это и есть его миссия. Пройдя это [состояние], понять что-то, помочь кому-то.

— То есть превратить борьбу со стрессом в свою жизненную миссию?

— То есть, не совершив его, выйти из этого состояния и потом уже помогать другим людям выходить и справляться с ним.

— Что будет, если человек даст жизни еще один шанс?

— Я думаю, что он получит огромный опыт. Он поймет, что он с предыдущими проблемами справился. Нет смысла уходить из этой жизни раньше времени, когда есть возможность пережить сложную ситуацию и продолжить жить самостоятельно. Все мы кому-то нужны. Даже самые вредные и противные. Когда человеку кажется, что он абсолютно никому не нужен, он в любом случае нужен точно такому же, как и он. Точно такой же, как и он, обязательно есть.

Если вы или ваши близкие нуждаетесь в психологической поддержке, вы можете обратиться в службу психиатрической помощи по номеру: 71−236−72−82, а также в Альянс «Глобус — планета возможностей» по номеру: 71−234−65−60 или 90−336−58−38.