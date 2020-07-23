Уроженка Гулистанского района Сырдарьинской области 25-летняя А. У. задержана 21 июля в Гулистане при попытке свою дочь 2019 года рождения, сообщило УзА со ссылкой на Сырдарьинское областное управление департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Женщина договорилась с «покупателем», которым выступил оперативник, продать ребенка за 17 тысяч долларов. Мать задержали при написании расписки о добровольном отказе от дочери и получении указанной суммы.

Сырдарьинское областное управление департамента Генпрокуратуры ведет следствие.

Ранее председатель Сената Олий Мажлиса и глава Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзила Нарбаева отмечала, что в торговле людьми виновата не только женщина или только один человек, поэтому необходимо выявлять среду, которая создает условия для этого преступления.