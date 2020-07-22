В связи с открытием границ в Турции медицинский центр Anadolu в Стамбуле, работающий под патронажем всемирно известного госпиталя Johns Hopkins Medicine из США, вновь начал принимать пациентов из-за рубежа. Первые больные из Узбекистана уже приехали в клинику и начали необходимое лечение.

«В период пандемии наше медицинское учреждение продолжало работать в штатном режиме. Однако, в связи с закрытием границ между странами и отменой международного авиасообщения, к сожалению, у иностранных пациентов не было возможности приехать. Сейчас, когда ситуация наконец начала стабилизироваться, и между Турцией и Узбекистаном стали возобновляться перелеты, мы вновь готовы принять на лечение и оказать необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся», — рассказала доктор-координатор Anadolu Гузаль Кескин.

По словам представителей Anadolu, в клинике предпринимаются серьезные меры безопасности для защиты от COVID-19, рекомендованные Минздравом Турции и ВОЗ. В частности, в медицинском центре постоянно проводится дезинфекция помещений и работает специальная система вентиляции и фильтрации воздуха. На входе у всех посетителей измеряется температура и при необходимости выдаются маски. Кроме того, в клинике поддерживается социальная дистанция.





В связи с онкологическим профилем медицинского центра Anadolu, по решению Минздрава Турции, в отличие от других турецких клиник, сюда не направляются на лечение больные с коронавирусом. Так что пациенты получают медицинскую помощь в безопасных условиях и с соблюдением повышенных мер безопасности.

«Многие серьезные заболевания, такие как онкология, не могут ждать окончания пандемии коронавируса. В связи с этим мы советуем пациентам не откладывать лечение. Но при этом, безусловно, им необходимо соблюдать правила безопасности, так как люди с хроническими болезнями находятся в группе риска», — отмечает доктор Гузаль Кескин.

Для тех, кто пока не может выехать за рубеж, Anadolu предлагает проведение онлайн-консультаций. Пациенты могут не выходя из дома проконсультироваться с ведущими иностранными специалистами, а также получить ответы на все волнующие вопросы по видеосвязи или телефону.

Кроме того, в медицинском учреждении доступна такая услуга, как «второе мнение» — заочная консультация врачей на основе присланной истории болезни. Турецкие доктора бесплатно рассматривают медицинские заключения и предоставляют свое независимое мнение касательно рекомендуемого лечения. Благодаря этому пациенты имеют возможность проверить свой диагноз и правильность лечения, назначенного у себя в стране, у ведущих иностранных специалистов.





Чтобы приехать в медицинский центр Anadolu или получить удаленную консультацию врачей, можно связаться со специалистами международного отдела клиники, говорящими на русском и узбекском языках, по телефону или на сайте.

Медицинский центр Anadolu — это современная многопрофильная клиника в Стамбуле, которая оказывает высокопрофессиональную медицинскую помощь в различных направлениях посредством новейших технологий и опытной команды врачей.

Основные специализации клиники: онкология, радиационная терапия, трансплантация костного мозга, нейрохирургия, роботизированная хирургия, кардиология и кардиохирургия, урология, гинекология и ЭКО и другое.

Отличительной особенностью Anadolu является аффилиация со всемирно известным госпиталем Johns Hopkins Medicine из США. Благодаря этому сотрудничеству клиника работает по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с ведущими медицинскими учреждениями мира.

В 2019 году медицинский центр занял второе место в рейтинге ведущих клиник планеты по версии «Международного альянса по оценке качества медицинского туризма».





Телефон международного отдела клиники: (+905) 30−954−30−22 (Telegram, Whatsapp).

Сайт: anadolumedicalcenter.ru

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