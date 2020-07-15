В Ташкенте за последние три дня скончались 43 пациента, не дождавшись машины скорой помощи. Об этом стало известно на совещании под председательством президента 15 июля, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев отметил, что допускаются случаи «безразличия и равнодушия» врачей в отношении пациентов.

«Люди ходят и не знают, куда обращаться по поводу коронавируса и других заболеваний и где лечиться. В 40−50% случаев им не удается дозвониться до скорой помощи или получить ответ на свой вопрос», — сказал глава государства.

Отмечалось, что в Ташкенте наблюдается нехватка около 100 машин скорой помощи. В результате за последние три дня в столице 43 пациента с различными заболеваниями, обратившиеся за скорой помощью, скончались, не дождавшись «скорой».

«На этот факт не обратили внимания ни хокимият Ташкента, ни Министерство здравоохранения, ни прокуратура, ни другие ведомства. О безразличии министерства и хокимиятов свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в больницах столицы и Ташкентской области остаются вакантными соответственно 418 и 816 штатов медработников», — сообщается в передаче.

14 июля на брифинге, отвечая на вопрос «Газеты.uz», член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов подтвердил сообщения о случаях смерти в Республиканской клинической больнице №1 (имени Жуковского) и в клинике Ташкентской медицинской академии.

«Действительно эти случаи есть, и мы — ни Министерство здравоохранения, ни Спецкомиссия — не сторонники скрывать какую-то статистику ни по летальности, ни по заболеваемости. Мы не заинтересованы в том, чтобы занижать эти цифры», — отметил он.

По данным источника «Газеты.uz» в РКБ-1 из поступивших 20 пациентов 8 скончались, а в ТашМА умерли 20 пациентов. На запрос редакции в Минздраве заявили, что не владеют информацией.

По словам профессора, среди умерших был непосредственно болевший COVID-19. «Но есть случаи, где есть схожая клиника, но нет анализа, нет подтвержденного ПЦР, и мы до конца не можем сказать, этот больной умер от своей хронической болезни или на фоне хронической болезни присоединившийся коронавирус стал причиной смерти», — признал Хабибулла Акилов.

Член штаба также отметил, что в ближайшее время поликлиники Ташкента получат дополнительно 50 машин скорой помощи на базе Chevrolet Damas. Кроме того, ожидается поступление автомобилей Spark для мобильных медицинских бригад для выезда на дом к пациентам.

«Сегодня же решается вопрос штата водителей, топлива для машин Damas, а также врачей и фельдшеров. Думаю, что этот вопрос (нехватки машин скорой помощи — ред.) будет снят с повестки», — заявил он во вторник.