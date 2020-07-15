В Ташкенте за последние три дня скончались 43 пациента, не дождавшись машины скорой помощи. Об этом стало известно на совещании под председательством президента 15 июля, сообщил телеканал «Узбекистан 24».
Шавкат Мирзиёев отметил, что допускаются случаи «безразличия и равнодушия» врачей в отношении пациентов.
«Люди ходят и не знают, куда обращаться по поводу коронавируса и других заболеваний и где лечиться. В 40−50% случаев им не удается дозвониться до скорой помощи или получить ответ на свой вопрос», — сказал глава государства.
Отмечалось, что в Ташкенте наблюдается нехватка около 100 машин скорой помощи. В результате за последние три дня в столице 43 пациента с различными заболеваниями, обратившиеся за скорой помощью, скончались, не дождавшись «скорой».
«На этот факт не обратили внимания ни хокимият Ташкента, ни Министерство здравоохранения, ни прокуратура, ни другие ведомства. О безразличии министерства и хокимиятов свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в больницах столицы и Ташкентской области остаются вакантными соответственно 418 и 816 штатов медработников», — сообщается в передаче.
14 июля на брифинге, отвечая на вопрос «Газеты.uz», член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов подтвердил сообщения о случаях смерти в Республиканской клинической больнице №1 (имени Жуковского) и в клинике Ташкентской медицинской академии.
«Действительно эти случаи есть, и мы — ни Министерство здравоохранения, ни Спецкомиссия — не сторонники скрывать какую-то статистику ни по летальности, ни по заболеваемости. Мы не заинтересованы в том, чтобы занижать эти цифры», — отметил он.
По данным источника «Газеты.uz» в РКБ-1 из поступивших 20 пациентов 8 скончались, а в ТашМА умерли 20 пациентов. На запрос редакции в Минздраве заявили, что не владеют информацией.
По словам профессора, среди умерших был непосредственно болевший COVID-19. «Но есть случаи, где есть схожая клиника, но нет анализа, нет подтвержденного ПЦР, и мы до конца не можем сказать, этот больной умер от своей хронической болезни или на фоне хронической болезни присоединившийся коронавирус стал причиной смерти», — признал Хабибулла Акилов.
Член штаба также отметил, что в ближайшее время поликлиники Ташкента получат дополнительно 50 машин скорой помощи на базе Chevrolet Damas. Кроме того, ожидается поступление автомобилей Spark для мобильных медицинских бригад для выезда на дом к пациентам.
«Сегодня же решается вопрос штата водителей, топлива для машин Damas, а также врачей и фельдшеров. Думаю, что этот вопрос (нехватки машин скорой помощи — ред.) будет снят с повестки», — заявил он во вторник.
Gdhfh Vhfyjf
Как жаль, что такое плачевное положение дел в сфере здравоохранения(((
Artem Tom
Надо “поблагодарить“ МВД и Нацгвардию за перегороженные бетонными бордюрами дороги.
Марс Марс
Зачем нужно было говорить вначале, что мы готовы к пандемии?И провожали с таким размахом, якобы вылечившихся?А столько денег куда ушло??И кто несёт ответственность за то, что сейчас происходит? На одного больного такая огромная сумма? Что это было? Набили карманы чиновники?А платить долг кто будет? Опять народ? Когда же вы насытитесь? Кому война, кому мать родна..
Mansur Tashmatov
Всё так просто… умерло сколько… сколько семей и родственников страдают, а кто то остался без опекуна, кто то вдовой, а кто то сиротой… а наказали одним ВЫГОВОРОМ… аж до слёз…
Алексей Николаевич
Только вчера в статье https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/14/clinic/ я писал комментарий, что ни дай Бог заболеть не ковидом! Сдохнешь и никто не поможет. Значит я прав был на 1000000 процентов. Слава Шодманову вместе с его ведомством! Зато бабки пилят аж звон по всем соц. сетям идет. А выговор это такая фигня, как укус комара! Уж поверьте, со времен военной службы знаю. У меня их было немеренно.
Natali Heiter
Вы попробуйте с почечной коликой на Дамасе проехаться, кто выделяет медикам эти тарантасы??? Позор!
Padishah-ali Padishah-ali
Не ужели нельзя купить 300 400 нормальных скорых. А ни эти каталажки как дамас. Зачем Министрам и Хокимам такие крутые автомобили иномарки за 100000$ пусть ездиют на отечественых автомобилях как нексия кобальт зачем им такая роскаш что бы добратьмя до работы. И все за счет государства. Пусть облостные Хокимы ездиют на жентре или кобальте а не на тоётах у которых расход топлива больше чем у наших шевролет. Начальники облостных внутренних дел на Каптивах со 100% тонировкой кто платит за тонировку опять Государство.
Mardonov Umidjon A.
Зря он так. Теперь все скрывать будут хуже чем было
Sanchez Raximov
куда ушли столько денег виделенные кредитными организациями?! Почему такой переполох? Вы же были к всему готовы? Минздрав не работает!!! Прокуратура спит.. За что мы платим налоги если не можем получить элементарную мед помощь?
Денис Чернов
Круто, инкассаторы на Орландо и Каптивах, милиция — нексия 3, джентра, а мобильные мед бригады из трёх человек (с водителем 4) для оказания помощи людям на спарке и дамасе! Целевые расходы, системные и глубокие реформы здравоохранения должны стать приоритетом, нормальная оплата труда (не только на период карантина). Это к сожалению не последнее испытание выпавшие на долю медиков и если не сделать соответствующие выводы так и будем слышать короткие гудки на вызов скорой помощи из за перегрузки системы. Многие уже на пределе.
Вилли Токарев
Несколько месяцев назад в наши поликлиники выделили дамасы. Теперь врачи выезжают в обед на плов и по магазинам. Надо всем вместе задуматься, что делать. Может поставить приборы ГЛОНАСС, что бы отслеживать. Или в крайнем случае раздать сотовые телефоны по которым можно отслеживать передвижение машин.
мохинур суярова
ПОЗОР и еще раз ПОЗОР!!! 21 век на дворе господа. Какие Дамасы? Попробуйте на них здоровым проехать. … лучше одна нормально оснащенная скорая чем 5-7 дамасов.
Mad Man
Вилли Токарев — согласен тоже виде частенько, один даже у нас на квартале такой есть. Но это шофера машин, а не врачи это делают.
Kos !
Комментарий от Артёма в тему.
На счёт нехватки машин, ну не знаю, который день проезжаю возле поликлиники которая у завода Нестле (ул. заводская) и там стоит от 3 до 5-7 машин скорой помощи (не дамасы, а новые, современные реанимационные авто).
Вероятно есть указания что бы врачи не торопились на обычные выезды, ведь это стало не выгодно. Больной ковидом — лучший бальной (какая прибыль то, ещё и официальная без затрат) а если возмущаться будет и угрожать.. Исход один.