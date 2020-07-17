Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 17 июля увеличилось на 283 и достигло 15349, сообщило Министерство здравоохранения.

Из числа новых случаев 93 выявлено в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 144 — в Ташкенте, 25 — в Самаркандской области, 21 — в Сурхандарьинской.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 8783. Сообщено еще об одном случае смерти пациента с COVID-19 — 48-летнего Т. Ё., жителя Юнусабадского района Ташкента.

На лечении в медучреждениях остаются 6490 пациентов, из них 58 — в тяжелом состоянии и 7 — в крайне тяжелом.