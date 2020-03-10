Глубокая переработка природного газа намного выгоднее для Узбекистана, чем реализация сырья на экспорт. Об этом в интервью «Газете.uz» заявил председатель правления компании «Узтрансгаз» Улугбек Сайидов.

По его словам, сегодня в связи с объявлением карантина из-за коронавируса Китай временно сократил прием природного газа, в том числе узбекского, который по расчетам приводит к снижению объема природного газа поставляемого на экспорт.

«Газовый рынок сегодня очень изменчив. Сколько стоит газ в Европе, нам хорошо известно. Если считать нетбэком (цена реализации за вычетом транспортных затрат — ред.), лучше использовать наш газ на внутреннем рынке, чем экспортировать. Наш уважаемый президент предложил энергетической отрасли рассмотреть вопросы реализации сырья на внутреннем рынке, чтобы получить продукцию с добавленной стоимостью» — отметил он.

По предварительным расчетам, одним из перспективных направлений газохимии сегодня является технология МТО (метанол в олефины). По этой технологии можно производить полимерную продукцию, конечная стоимость которой будет выше цены экспортного газа примерно в три раза, сказал Улугбек Сайидов.

«Для энергетической отрасли Узбекистана производство и реализация полимерной продукции — это не новость, первый проект был реализован 20 лет назад и уже были проработаны варианты ее реализации. Кроме этого, сегодня планируются уже другие проекты на ближайшую перспективу. С точки зрения логистики экспортируемый трубопроводный газ невозможно перенаправить в другом направлении, а полимерную продукцию можно экспортировать в другие страны через автотранспортную, ж/д и авиатранспортную перевозку. С точки зрения гибкости транспортировки это лучший вариант монетизации газа», — считает глава «Узтрансгаза».

В марте 2019 года «Узбекнефтегаз» и американская Air Products подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству технических газов. Рассматривается также вопрос участия данной компании в реализации проекта Газохимического комплекса по технологии МТО для производства новых видов полимерной продукции.

По словам Улугбека Сайидова, развитие газохимического комплекса позволит создать новые рабочие места и будет иметь мультипликационный эффект на развитие других отраслей экономики.

Для производства продукции с добавленной стоимостью рассмотрены проекты, предусматривающие полную глубокую переработку природного газа внутри страны к 2025 году.

«Узтрансгаз» поставляет около 40 млрд кубометров газа на внутренний рынок. Кроме того, осуществляется транспортировка газа из Туркменистана в Россию через Казахстан в районе 6 млрд кубометров.

Через СП Asia Trans Gas (между китайской TAPLINE CNPC и «Узбекнефтегазом»), которое управляет газотранспортной системой Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, транспортируется около 35−38 млрд кубометров газа.

Как отметил Улугбек Сайидов, в рамках заключенных контрактов на поставку газа в 2020 году в Китай планируется экспортировать около 2−6 млрд кубометров газа, в Кыргызстан — около 60 млн кубометров, в Таджикистан — 200 млн кубометров.

На днях Китай сообщил, что в связи с распространением коронавируса временно ограничил импорт природного газа, о чем узбекская сторона получила уведомление.

Впервые о планах прекратить экспорт газа заявил премьер-министр Абдулла Арипов. Глава правительства отмечал, что к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью.