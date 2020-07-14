Задолженность перед банками имеют 18 тысяч предприятий, приостановивших деятельность из-за карантинных ограничений. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил директор Департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций Центрального банка Узбекистана Санжар Носиров.

По его словам, из-за пандемии коронавируса резко снизилась деловая активность, а в результате введения карантинных ограничений предприятия и население испытывают сложности в погашении задолженности перед банками.

«Банковская система пролонгировала сроки погашения кредитов населения и субъектов предпринимательства на 25 трлн сумов. Несмотря на пролонгирование кредитов, снижение ликвидных средств, банки должны выполнять свои обязательства. Например, перед иностранными банками выполнены обязательства на 3,5 трлн сумов, выделены кредиты экономике на 59 трлн сумов, а это не может не повлиять на финансовое состояние банков», — отметил Санжар Носиров.

Центробанк провел стресс-тесты банков, анализы и изучение международного опыта и пришел к выводу, что единственный путь обеспечения стабильности банковской системы — возобновление и обеспечение бесперебойной деятельности предпринимателей, являющимися клиентами банков.

«Мы изучили движение и поступления денежных средств каждого клиента-предпринимателя банка до карантина и во время карантина, а затем разделили предприятия на три группы: „стабильные“ предприятия, на деятельность которых не повлиял карантин, „удовлетворительные“ предприятия, у которых снизилась выручка, а также предприятия с резким сокращением деятельности», — сказал Санжар Носиров.

В результате смягчения карантинных мер и адресной помощи по всей стране возобновили деятельность 18 тысяч предприятий в мае, а также 30,1 тысячи в июне, однако почти 70 тысяч предприятий все еще не вернулись к работе.

«Конечно, не все предприятия, у которых сократилась активность, возобновили работу. Пока не возобновили работу 69,7 тысячи предприятий, из них у 18,2 тысячи предприятий имеется задолженность перед банками. Для обеспечения стабильности мы должны восстановить их работу, а они через возобновление работы должны погасить банковские кредиты», — отметил директор департамента ЦБ.

На совещании 8 июля президент Шавкат Мирзиёев поручил реанимировать деятельность 69 тысяч предпринимателей. На руководителей на местах возложена ответственность за обеспечение функционирования минимум 70% предприятий по итогам девяти месяцев, а к концу года — всех этих субъектов. Ответственным лицам республиканского уровня поручено проводить с выездом в регионы системную работу с предприятиями, у которых снизилась выручка.

Напомним, стресс-тесты Центробанка показали, что доля проблемных кредитов в портфеле банков может увеличиться в несколько раз (сейчас — 2,2%). Прогнозируется, что некоторые предприятия не смогут обслуживать кредиты после 1 октября. Президент поручил регулятору создать действенный механизм для сохранения качества кредитных портфелей и разработать меры для восстановления финансовых возможностей каждого клиента.