Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реализации Стратегии реформирования банковской системы на 2020−2025 годы и ускорения процессов трансформации коммерческих банков, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что стратегия нацелена на увеличение доли частного сектора в банковских активах с 15% до 60% к 2025 году.

В ходе совещания указано, что первостепенно необходимо активизировать процесстрансформации банков.

В настоящее время шесть коммерческих банков — «Ипотекабанк», «Узпромстройбанк», «Туронбанк», «Асакабанк», «Алокабанк» и «Агробанк» начали сотрудничество с международными финансовыми институтами в вопросах финансовой диагностики, разработки долгосрочных стратегий и приватизации. Однако работа по трансформации других коммерческих банков продвигается недостаточно активно, отметил президент.

Для изменения ситуации поручено провести инвентаризацию не свойственных банкам функций, организовать учебные программы в Корпоративном центре переподготовки при Центральном банке для разъяснения задач трансформации банков, в первую очередь, для банковских сотрудников на местах. Эти задачи возложены на Центральный банк.

На совещании обсуждены вопросы повышения качества кредитного портфеля и проектов банков. Указано, что доля проблемных кредитов, как показывают результаты стресс-тестов, может увеличиться в несколько раз, что является серьезным вызовом для банковской системы.

В связи с этим даны указания проанализировать проблемные кредиты в разрезе регионов и создать действенный механизм для сохранения качества кредитных портфелей. Особо подчеркнуто, что после инвентаризации кредитных портфелей банков Центробанк должен разработать конкретные меры для восстановления финансовых возможностей каждого клиента, оказавшегося в сложной ситуации.

По данным «Газеты.uz», доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков Узбекистана составляет около 2,2%. Для сравнения, рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что этот показатель в России вырастет с 10% на конец 2019 года до 20% по итогам 2020 года. А в Казахстане доля проблемных кредитов, по оценкам агентства S&P Global Ratings, составляла в среднем около 20% в феврале этого года.

Центробанк ежемесячно ведет мониторинг денежных потоков, отслеживая экономическую активность предприятий, которая растет с каждым месяцем. При этом у некоторых предприятий выручка остается на низком уровне, в связи с чем им требуется более длительное время для восстановления. Прогнозируется, что ряд предприятий не смогут обслуживать свои кредиты после 1 октября. Однако прогноз регулятора с каждым месяцем пересматривается в положительную сторону с учетом возобновления и усиления деловой активности в стране, заявил источник «Газеты.uz» в Центробанке.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что председатели банков должны принять жесткие меры по искоренению коррупции, внедрению комплаенс-контроля и других действенных механизмов.

На совещании подвергнут критике тот факт, что в банках с государственными активами все еще высока доля средств, полученных от правительства.

В частности, доля таких кредитов составляет 41% в «Кишлок курилиш банке», 32% в «Ипотекабанке». В прошлом году под государственную гарантию привлечены кредитные линии на сумму около 600 млн долларов, в текущем году данный показатель составит 570 млн долларов. В то же время доля сбережений и срочных вкладов населения в крупных банках составляет в среднем лишь 5%. С учетом данного факта ЦБ поручено подготовить дополнительные предложения по привлечению вкладов населения в банки.

Президент подчеркнул необходимость самостоятельного привлечения банками финансовых ресурсов без государственной поддержки.