Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждались меры по развитию предпринимательства в регионах и обеспечению поступлений в государственный бюджет.

Глава государства отметил, что единственным путем выхода из пандемии с сильной экономикой является создание благоприятной среды для малого бизнеса и предпринимательства.

После смягчения карантинных требований многие предприятия возобновили свою деятельность. Тем не менее, поручено реанимировать работу 69 тысяч предпринимателей. На руководителей регионов возложена ответственность за обеспечение функционирования минимум 70% предприятий по итогам первых трех кварталов года, а к концу года — всех указанных субъектов.

Ответственным лицам республиканского уровня поручено проводить с выездом в регионы системную работу с предприятиями, у которых снизилась выручка.

Из зарегистрированных в прошлом году предпринимателей 23 тысячи, или 24%, сегодня не работают. Президент поручил ]наладить диалог с ними и принять меры для скорейшего возобновления их деятельности. В частности, должны быть решены вопросы, связанные в том числе с электро-, газо- и водоснабжением, дорожной инфраструктурой и кредитованием.

Поставлена задача разработать совершенно новую систему поддержки малого бизнеса, начинающего свою деятельность. Она включит в себя обучение предпринимателей на специальных курсах, регистрацию предприятия, выделение грантов на покрытие части расходов при закупке оборудования. Намечено создать районные подразделения Агентства по развитию предпринимательства, которое сейчас работает только на республиканском уровне.

Шавкат Мирзиёев указал, что улучшение инфраструктуры, рациональное использование земельных ресурсов и зданий, правильная организация менеджмента и общественного транспорта в 31 городе средней величины, имеющем потенциал для развития сферы услуг и создания высокооплачиваемых рабочих мест, придаст импульс росту доходов населения. Он дал поручения о превращении этих городов в центры сферы услуг и разработке программы адресных мер.

Перед Государственным налоговым комитетом посталена задача создать систему «Налоговая служба — помощник предпринимателя».

С 1 июля впервые введен механизм возврата предпринимателям части налога на добавленную стоимость. Это нововведение, по подсчетам, позволит им только в третьем квартале сэкономить 700 млрд сумов в виде оборотного капитала.

Президент указал на сохраняющиеся препятствия при выделении земли, зданий и сооружений. Поручено ускорить процесс выставления их на публичные торги и электронный аукцион.

На совещании также была затронута работа по сокращению бедности. Глава государсва отметил необходимость трудоустройства представителей не менее 257 тысяч малообеспеченных семей и предоставления кредитов 37 тысячам семьям в рамках программ семейного предпринимательства.

В отношении руководителей секторов с самым низким показателем трудоустройства малоимущего населения приняты меры взыскания. От занимаемых должностей будут освобождены хоким Ферганского района Носиров, прокурор Яккабагского района Мустафаев, начальники Гузарского и Чартакского районных отделов внутренних дел Рахмонов и Абдурайимов, начальники налоговых инспекций Мубарекского района и города Коканда Темиров и Турдикулов.

Хоким Шурчинского района Худайбергенов, начальники отделов внутренних дел Каттакурганского, Касанского и Пайарыкского районов Отамуродов, Отакулов и Шермухамедов, начальники налоговых инспекций Нарпайского, Галляаральского районов и города Гулистана Дехканов, Мамаев и Раджабов получили строгий выговор.