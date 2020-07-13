Министерство здравоохранения утвердило Временное клиническое руководство по ведению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому (PDF). Документ разработан Национальной палатой инновационного здравоохранения на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
Напомним, с 5 июля в Узбекистане пациентам с легкой формой коронавируса COVID-19, у которых болезнь протекает без симптомов, разрешено проходить лечение в домашних условиях на основании рекомендаций врача, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и необходимых условий для ухода.
Руководство предназначено для врачи скорой неотложной помощи, общей практики, инфекционистов, терапевтов, педиатров, пульмонологов, оториноларингологов, кардиологов, невропатологов, реабилитологов и медсестер.
Бессимптомная форма определяется в том случае, если пациент имеет положительный результат теста на коронавирус SARS CoV-2, но отсутствуют какие-либо жалобы и клинические симптомы.
В случае, если симптомы есть, в большинстве случаев наблюдаются:
- повышение температуры тела (83−99%),
- кашель (59−82%),
- общая слабость (44−70%),
- потеря аппетита (40−84%),
- одышка (31−40%),
- боль в мышцах (11−35%).
В числе других симптомов: боль в горле, заложенность носа, головная боль, диарея, тошнота и рвота, также сообщалось о потере обоняния или вкуса, предшествующих появлению респираторных симптомов.
У пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом может наблюдаться: атипичное течение без лихорадки, общая слабость, снижение концентрации внимания и физической активности, диарея, потеря аппетита, развитие делирия. У детей повышение температуры тела и кашель отмечаются реже, чем у взрослых, говорится в документе.
Таким образом, руководство относит к симптомам легкого течения заболевания:
- повышение температуры тела до 38 градусов (или без повышения температуры),
- потливость,
- общая слабость,
- кашель,
- недомогание,
- насморк или боль в горле,
- першение в горле, тошнота,
- рвота и (или) диарея,
- миалгия и ломота в теле,
- головная боль,
- нарушения вкуса и обоняния.
Документ рекомендует врачам проводить пациентам с легким течением COVID-19 на дому симптоматическое лечение:
- жаропонижающие средства при лихорадке и для ослабления боли (например, парацетамол, ибупрофен);
- комплексная терапия ринита и ринофарингита (увлажняющие препараты, противоотечные средства для полости носа);
- комплексная терапия бронхита (мукоактивные, бронхолитические и прочие средства);
- обильное теплое питье для дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек, облегчения отхождения мокроты и поддержания водного баланса.
«Не рекомендуется назначать пациентам с легким течением COVID-19 антибиотики в лечебных или профилактических целях. Не следует допускать широкого применения антибиотиков, поскольку их употребление может привести к повышению уровня бактериальной резистентности (устойчивости — ред.)», — говорится в руководстве.
В памятке для пациентов, которая прилагается к документу, также говорится, что при легком течении никакие специальные меры лечения COVID-19 не применяются.
«В настоящее время лекарственных препаратов, которые зарегистрированы для лечения данной инфекции, нет», — сообщает памятка. В ней также рекомендуется не принимать другие жаропонижающие средства, кроме парацетамола, без назначения врача.
Что касается ухода за больными дома, пациентам рекомендуется изолироваться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате. Ухаживать за ним может наиболее здоровый член семьи без хронических болезней. И пациенту, и членам семьи, которые входят в его комнату, необходимо носить маску и соблюдать гигиену рук. Заболевающему нужно выделить отдельное постельное белье и посуду. Одежду больного необходимо стирать при температуре 60−90 градусов.
Алгоритм наблюдения за пациентами врачам предлагается следующий:
- ежедневные звонки от участковых врачей;
- оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгия (боль в мышцах)), сатурация (определение степени насыщения крови кислородом);
- видеоконсультация — по необходимости, но не реже одного раза в три дня.
При нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациента необходимо направлять в инфекционный стационар.
Больных с легкой формой заболевания снимают с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного результата тестирования.