В Узбекистане вводятся категоризация пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из решения Специальной республиканской комиссии по борьбе c коронавирусом.

Пациенты будут подразделяться на три категории — с легкой формой коронавируса (бессимптомное течение болезни), со средней тяжестью (повышенная температура) и с тяжелой формой.

С 5 июля вводится новый порядок по лечению вышеуказанных пациентов:

пациентам с легкой формой коронавируса, у которых болезнь протекает без симптомов, разрешается проходить лечение в домашних условиях на основании рекомендаций врача, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и необходимых условий для ухода;

на основании рекомендаций врача, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и необходимых условий для ухода; пациенты с легкой формой коронавируса, находящиеся на лечении в больнице и дома, при отсутствии клинических симптомов в течение 10 дней будут выводиться из медицинского надзора;

лицам, имевшим первичный контакт с пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, разрешается провести 14-дневный карантинный период дома или в гостинице в соответствии с утвержденным списком отелей и с учетом всех санитарно-эпидемиологических и карантинных ограничений.

Полномочия на проведение подтверждающего анализа проб с положительными результатами первичного скринингового анализа передаются территориальным центрам санитарно-эпидемиологического благополучия по указанию главного санитарного врача;

Для создания базы данных о формировании коллективного иммунитета населения могут проводиться иммуноферментные анализы на антитела к коронавирусу. К этому процессу, помимо государственных учреждений здравоохранения, могут привлекаться частные медучреждения.

На основании вышеизложенного будет разработано и принято положение по лечению и уходу за пациентами с легкими формами коронавируса в домашних условиях.

Кроме того, Министерство внутренних дел и Национальная гвардия, а также Министерство по поддержке махалли и семьи будут строго контролировать таких пациентов, контактировавших с ними лиц и взятых на карантин, по адресу их проживания.

Нарушители положения по лечению и уходу за пациентами с COVID-19 в домашних условиях предусмотрена будут привлекаться к ответственности, говорится в сообщении комиссии.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане с 1 июля усиливаются карантинные ограничения. По выходным будут закрыты вещевые рынки и крупные торговые комплексы, а также сократит работу общественный транспорт. Гражданам запрещено выходить на улицу в ночное время (с 23:00 до 7:00).