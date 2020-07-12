Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, увеличилось еще на 193 и достигло 12706, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Большая часть новых случаев — 84 — выявлена в карантинном комплексе в Ташкентской области у прибывших из-за рубежа, 67 — среди населения Ташкента, 25 — в Наманганской области (17 — бывшие в контакте с инфицированными и взятые на карантин, 8 — среди населения), 17 — в Самаркандской области среди находящихся на карантине.

На лечении в медучреждениях сейчас находится 4925 человек, состояние 45 из них тяжелое, 7 — крайне тяжелое.

Число выздоровевших от коронавируса составляет 7723, умерших пациентов с коронавирусом — 58.