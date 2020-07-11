С 10 июля в Узбекистане из-за угрозы распространения коронавируса вновь усилены карантинные меры и приостановлена работа общественного транспорта, частично возобновившего работу 8 июня. Службы такси MyTaxi и «Яндекс.Такси» не стали отключать автоматический повышающий коэффициент, действующий при высоком спросе, хотя это было сделано во время карантинных ограничений, объявленных в марте.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» на запрос «Газеты.uz» ответили, что количество автомобилей такси упало после введения требований к перевозке пассажирок (перевозка не более двух пассажиров на заднем сиденье, установка в салоне прозрачного барьера между водителем и пассажирами). При этом заказов по-прежнему оставалось много. В связи с этим в системе стал чаще срабатывать повышающий коэффициент — как и в любое другое время, когда спрос на поездки сильно превышает предложение.

«[Повышающий коэффициент] стимулирует выходить на линию больше водителей, у которых есть необходимые разрешения, и вместе с тем ограничивает спрос: ведь пользователи, которым поездка нужна не срочно, смогут подождать, когда стоимость снова упадет», — пояснили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

В то же время представительство «Яндекс.Такси» «по своей инициативе ограничило значение повышающего коэффициента в Ташкенте»: «Это единственное разумное решение в данной ситуации. Если полностью отключить повышающий коэффициент, люди, которым нужно срочно уехать, рискуют не найти машину вовремя — ведь водителей на линии будет меньше, чем желающих вызвать такси».

Руководитель MyTaxi Акмаль Пайзиев также прокомментировал отказ от отключения повышающего коэффициента. По его совам, прошлый опыт компании показал, что отключение коэффициента — неэффективный метод.

«Люди хотели вызвать машину, но водители не выходили. Они работали на другие службы, т. е. у нас все равно машин не было. Вчера мы поняли, что это неправильный метод. Поэтому во всем мире и Uber, и другие используют методологию search pricing, когда спрос растет, цены растут», — сказал Акмаль Пайзиев.

Таким образом сервис привлекает больше водителей, и больше водителей могут выходить на линию, отметил глава MyTaxi. Он добавил, что 9 июля компания смогла обслужить большее количество людей, несмотря на повышенный тариф, нежели смогла бы обслужить, если бы цены оставались низкими.

«Многие дороги закрыты, и чтобы доехать от точки А до точки В, во-первых, водители ставят себя под риск. Поэтому не все готовы выходить на низкие тарифы. И во-вторых, уходит больше времени», — добавил Акмаль Пайзиев.

С 10 июля по 1 августа автотранспортом без специального разрешения разрешено пользоваться только с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 и только в целях поездок на работу, а также за покупкой лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости.