С 8 июня в «желтой» и «зеленой» зонах разрешено движение общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах. Соответствующее решение приняла Республиканская специальная комиссия.

Однако, несмотря на запуск общественного транспорта, маршрутное такси в виде автомобилей Damas и микроавтобусов, а также Ташкентский метрополитен пока действовать не будут.

При возобновлении работы общественного транспорта требуется строгое соблюдение следующих требований:

полная дезинфекция автомобиля автопарком перед каждой поездкой и на конечной остановке, а также на крупных автобусных остановках;

водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять;

в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках.

Контроль соблюдения этих требований возложен на территориальные и структурные подразделения Министерства транспорта.

«Учитывая, что карантинные ограничения в нашей стране еще не отменены, пассажирам предлагается строго придерживаться карантинных требований и уделять внимание соблюдению социальной дистанции при поездках на общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Нарушение карантинных требований на общественном транспорте ведет к административной ответственности, подчеркивается в решении комиссии.