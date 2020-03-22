С 22 марта в Ташкенте из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановлена работа общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутные такси.

Специальные продезинфицированные автобусы предоставляются только для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города.

Жители могут воспользоваться только услугами такси. Все машины должны быть дезинфицированы, это делается в автобусных парках столицы. У водителя такси, работающего на законной основе, должна быть справка о дезинфекции машины.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев призвал владельцев такси не завышать стоимость проезда и удерживать цены на приемлемом уровне.

Руководитель компании MyTaxi Акмаль Пайзиев сообщил об отключении автоматического повышающего коэффициента при вызове такси.

«Хочу лично заверить вас о том, что цены на услуги MyTaxi даже при высоком спросе мы не будем повышать. Цена на тариф „Мини“ начинается от 4000 сумов, а на тарифе „Эконом“ — 5000 сумов. Более того, цена на тариф „Доставка“ уже снижена до минимума (с 15000 до 8000 сумов)», — отметил он.

В компании также заявили о снижении комиссии для водителей с 15% до 10% до окончания введенных ограничений.

«Если вы или ваши знакомые остались без работы, мы в MyTaxi подключаем водителей экспресс-методом, удаленно… Все водители принимают оплату по картам через приложение (спасибо Payme). Самый безопасный метод», — написал Акмаль Пайзиев.

В «Яндекс.Такси» также сообщили об отключении повышающего коэффициента, обычно действующего при высоком спросе.

«Технологически процесс занял некоторое время, поэтому с утра вы могли еще заметить его в сервисе. Сейчас повышающего коэффициента уже не должно быть. Из-за высокого спроса машин может не хватать, но мы вместе с парками-партнерами работаем над тем, чтобы как можно больше водителей выходили на линию», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что жителям Узбекистана, особенно тем, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания, рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома. С 23 марта по всей стране запрещается нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (масок).